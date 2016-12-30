Санкції Обами проти Путіна доволі безглузді, – конгресмен-республіканець

Білий дім ввів нові санкції проти Росії, аби довести, що для Путіна втручання у вибори США не мине даремно.

Про це пише The Daily Beast , уточнюючи, що республіканці однозначно хочуть нанести удар по Володимиру Путіну, на відміну від Трампа, позиція якого досі залишається туманною.

Нашій країні варто займатися більш важливими справами, – відреагував на нові санкції Обами Трамп. – Проте, в інтересах нашої країни та її великого народу я зустрінуся з керівництвом розвідувального співтовариства на наступному тижні, щоб отримати нову інформацію щодо цієї ситуації.

Тим часом один із його головних прихильників у Конгресі, республіканець Данкан Хантер, у короткому інтерв'ю для The Daily Beast неодноразово називав санкції "безглуздими" і "дурними", зазначає американське видання.

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Я вважаю досить нерозумним з боку президента вводити санкції, які Трамп в будь-який момент може скасувати одним розчерком пера,

– заявив Хантер.

"За цим немає далекоглядної політики, – додав він. – Це не було прийнято Палатою представників і Сенатом".

Нагадаємо, США висилають з країни 35 російських дипломатів, а також оголосили про введення нових санкцій проти Росії через хакерські атаки під час президентських виборів.