  • укр
  • рус
14:31
30 груд 2016
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Всюдисущий Путін опинився в метро. Космічна
Вєсті Кремля
21:31, 29 грудня
Вєсті.UA. У бідолашного Бєні хочуть забрати ще дещо. Для кого агресор досі друг
Вєсті.UA
20:58, 29 грудня
Найрезонансніші корупційні скандали 2016 року
ЦРУ
21:54, 29 грудня
Випуск новин за 13:00: Втеча дипломатів. Фабрика ялинкових прикрас
Випуск новин
14:04, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Санкції Обами проти Путіна доволі безглузді, – конгресмен-республіканець

13:27, сьогодні 743 Читать новость на русском
Дональд Трамп і Барак Обама
Дональд Трамп і Барак Обама / SakerItalia

Білий дім ввів нові санкції проти Росії, аби довести, що для Путіна втручання у вибори США не мине даремно.

Про це пише The Daily Beast, уточнюючи, що республіканці однозначно хочуть нанести удар по Володимиру Путіну, на відміну від Трампа, позиція якого досі залишається туманною.

Нашій країні варто займатися більш важливими справами, – відреагував на нові санкції Обами Трамп. – Проте, в інтересах нашої країни та її великого народу я зустрінуся з керівництвом розвідувального співтовариства на наступному тижні, щоб отримати нову інформацію щодо цієї ситуації.

Тим часом один із його головних прихильників у Конгресі, республіканець Данкан Хантер, у короткому інтерв'ю для The Daily Beast неодноразово називав санкції "безглуздими" і "дурними", зазначає американське видання.

Читайте також: Обама хоче загнати Трампа у глухий кут, – радник нового президента

Я вважаю досить нерозумним з боку президента вводити санкції, які Трамп в будь-який момент може скасувати одним розчерком пера,
заявив Хантер.

"За цим немає далекоглядної політики, – додав він. – Це не було прийнято Палатою представників і Сенатом".

Нагадаємо, США висилають з країни 35 російських дипломатів, а також оголосили про введення нових санкцій проти Росії через хакерські атаки під час президентських виборів.

Теги: Політика Новини Росії США Дональд Трамп Володимир Путін Барак Обама Санкції
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Як виглядав би 2016 рік у соцмережах
22 грудня, 18:35 Як виглядав би 2016 рік у соцмережах
Новий Рік зовсім близько: традиції святкування у різних країнах світу
сьогодні, 13:41 Новий Рік зовсім близько: традиції святкування у різних країнах світу
Анастасія Ковач-Петрушенко
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня , 16:02 8
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня , 07:41 70
Крим може повернутися у 2017-му, – командувач флоту України
 23 серпня , 07:00 30
Кому вигідна смерть Шеремета: основні версії
21 липня , 15:01 4
Німецький журналіст викрив цинізм Росії
 16 серпня , 15:16 1
Гройсман прокоментував гучну хвилю затримань чиновників
3 липня , 21:31 11
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук