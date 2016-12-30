Санкції Обами проти Путіна доволі безглузді, – конгресмен-республіканець

Білий дім ввів нові санкції проти Росії, аби довести, що для Путіна втручання у вибори США не мине даремно.
Про це пише The Daily Beast, уточнюючи, що республіканці однозначно хочуть нанести удар по Володимиру Путіну, на відміну від Трампа, позиція якого досі залишається туманною.
Нашій країні варто займатися більш важливими справами, – відреагував на нові санкції Обами Трамп. – Проте, в інтересах нашої країни та її великого народу я зустрінуся з керівництвом розвідувального співтовариства на наступному тижні, щоб отримати нову інформацію щодо цієї ситуації.
Тим часом один із його головних прихильників у Конгресі, республіканець Данкан Хантер, у короткому інтерв'ю для The Daily Beast неодноразово називав санкції "безглуздими" і "дурними", зазначає американське видання.
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Я вважаю досить нерозумним з боку президента вводити санкції, які Трамп в будь-який момент може скасувати одним розчерком пера,
– заявив Хантер.
"За цим немає далекоглядної політики, – додав він. – Це не було прийнято Палатою представників і Сенатом".
Нагадаємо, США висилають з країни 35 російських дипломатів, а також оголосили про введення нових санкцій проти Росії через хакерські атаки під час президентських виборів.
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