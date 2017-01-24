СБУ прослуховує народних депутатів, активістів та журналістів, – Найєм

Після Майдану СБУ не змінила стиль своєї роботи і продовжує прослуховувати депутатів та інших "незручних" для влади людей.

Про це в ефірі одного з українських телеканалів розповів народний депутат України Мустафа Найєм.

"Після Майдану правоохоронна система лише частково розпалася, як системне угруповання. Після того, як одна злочинна верхівка пішла, система, як чинна структура для заробітку грошей і репресій, частково розсипалася, проте її інструменти збереглися", – вважає Найєм.

Він наголосив, що зараз СБУ продовжує прослуховувати народних депутатів.

Генерал Олег Фролов працює в Службі безпеки України і безпосередньо займається прослуховуванням народних депутатів. Якщо така практика продовжується і після Майдану, то які ми можемо мати гарантії, що ці люди не почнуть діяти так, як це було за Януковича? Я точно знаю, що за народними депутатами також проводять спостереження. Таку інформацію я маю тільки стосовно народних депутатів, однак упевнений, що під таким же тиском перебувають "незручні" активісти і журналісти,

– розповів народний депутат.

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