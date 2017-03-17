СБУ викрила фірму з Києва, яка фінансувала терористів

У Києві Служба безпеки України викрила власника приватної автотранспортної компанії на фінансуванні терористів "ЛНР".

Про це повідомили у прес-центрі СБУ.

Як з’ясували в СБУ, що частина автопарку підприємства продовжувала здійснювати автотранспортні перевезення на підконтрольній незаконним збройним формуванням території Луганщини.

Отримані у так званій "ЛНР" прибутки керівники не вносили до офіційної звітності, а частину грошей сплачували у вигляді податків до "офіційних установ" терористів,

– зазначили в СБУ.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, тривають слідчі дії.

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