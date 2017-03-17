СБУ викрила фірму з Києва, яка фінансувала терористів

У Києві Служба безпеки України викрила власника приватної автотранспортної компанії на фінансуванні терористів "ЛНР".
Про це повідомили у прес-центрі СБУ.
Як з’ясували в СБУ, що частина автопарку підприємства продовжувала здійснювати автотранспортні перевезення на підконтрольній незаконним збройним формуванням території Луганщини.
Отримані у так званій "ЛНР" прибутки керівники не вносили до офіційної звітності, а частину грошей сплачували у вигляді податків до "офіційних установ" терористів,
– зазначили в СБУ.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, тривають слідчі дії.
Читайте також: Гроші терористам регулярно надсилали із Києва