СБУ завадила вивезти з України документи військового призначення

Співробітники Служби безпеки України викрили на Харківщині незаконне вивезення до однієї з країн Східної Азії документації на продукцію військового призначення.

Про це повідомила прес-служба СБУ.

Місцевий мешканець,екс-працівник однієї з провідних науково-дослідних установ Харківської області, у ході закордонної поїздки передав представникам іноземного інституту комплект документації на космічний тепловізор, а також допоміг з розробкою і тестуванням супутника з високочутливими тепловізорами для контролю космічного простору.

За висновками експертів, цей прилад є товаром військового призначення і застосовується для виявлення об’єктів у космосі, у тому числі міжконтинентальних балістичних ракет. Згідно з українським законодавством, така технічна документація та надання послуг підлягають державному експортному контролю і повинні здійснюватися з дозволу відповідної служби,

– повідомили в СБУ.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 333 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.