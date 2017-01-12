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Щемлива історія: офіцер-хірург ціною власного життя врятував побратима

16:15, сьогодні 2130 Читать новость на русском
Владислав Трепко
Владислав Трепко / Міноборони

Лікар-хірург лейтенант Владислав Трепко загинув у ніч на 12 лютого 2015 року, рятуючи поранених бійців.

"Коли їхню швидку обстріляли, Влад накрив своїм тілом пораненого побратима й сам зазнав смертельного поранення", – переповіла його історію Народна армія.

Загиблому медику було лише 28 років. У нього залишилося двоє братів, сестра, кохана Юлія й донечка Вікторія, якій вже виповнився один рік.

12 лютого 2015 року (у день загибелі Влада) я по телевізору дивилася новини. Диктор каже: "На Сході сьогодні обстріляли дві медичні машини". І тоді я серцем відчула, що із сином щось сталося. Перша машина – з ліками, у другій – 11 поранених, водій і супроводжувальний військовий лікар загинули. На фронті було багато медичних машин, і тоді, мабуть, не про цю машину розповідали, у якій загинув Влад. Але якось саме тієї миті я відчула,
– розповіла мама Влада.

За словами жінки, вона весь вечір та усю ніч набирала номер сина, та абонент був поза зоною досяжності.

Вже вранці командир роти сказав, що Влад загинув. На цьому й моє життя закінчилося… Це найстрашніше, що можна почути,
– розповіла матір загиблого.

Як згодом довідалися родичі, Влад ціною свого життя врятував пораненого бійця. Офіцер-хірург у полі під обстрілами запустив серце пораненого бійця, затягнув його у швидку й продовжував надавати медичну допомогу. А коли їхню швидку обстріляли, він накрив своїм тілом пораненого побратима, але сам зазнав смертельного поранення. Боєць, якого врятував Влад, вижив.

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Теги: Україна Війна на Донбасі Втрати
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