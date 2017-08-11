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Що пише західна преса про ймовірність війни між США та КНДР

21:07, сьогодні 160 Читать новость на русском

Дональд Трамп і Кім Чен Ин готуються штовхнути світ до ядерної війни. Про це свідчать заяви, якими обмінюються останніми днями Пхеньян і Вашингтон.

Вперше з моменту Карибської кризи 1962-го світ балансує на межі ядерної війни. Та падіння у безодню ще можна уникнути. У 62-му році США і СРСР вдалося домовитися. У 2017 корейська криза може призвести до нового світового порядку, в якому США і Китай повинні поділити глобальну відповідальність. Інакше – проллється море крові. Про це пише німецьке видання Tagesspiegel.

Американські ЗМІ стверджують, що Трамп давно дав зрозуміти, що має намір перешкодити Північній Кореї мати ядерні ракети, здатні нанести удар по США. І хоча Пентагон ще має надію на дипломатичне врегулювання конфлікту, секретні військові рішення там вже готові. Про це попереджає американська газета The New York Times.

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Та чи готові до північнокорейських ракет самі Штати? Таким питанням задається британська газета The Guardian. Пентагон та виробники систем протиповітряної оборони запевняють: зенітні ракетні комплекси здатні впоратися з будь-якою північнокерейською атакою. Проте, за даними видання, коли ці системи випробовувалися, їх ефективність склала лише 50%.

А от у американській Washington Post вважають, що ніхто і ніщо не спинить нового американського лідера, якщо він прийме історичне рішення "бомбити Пхеньян". Якщо Дональд Трамп таки захоче дати ядерну відповідь КНДР, то у військових радників буде лише два варіанти – виконати наказ або піти у відставку. За законом, президенту Сполучених Штатів протягом 60 днів з моменту початку війни не потрібні дозволи ані військових, ані конгресу США, аби дати наказ про запуск ядерних ракет.

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З огляду на те, як розгортаються події, перспектива великої війни вже не є такою примарною, вважає швейцарське видання Le Temps. Та наголошує, що подібний сценарій, спровокований гострими заявами Трампа, ставить під загрозу життя 75 мільйонів мешканців двох Корей.

Теги: Новини політики КНДР США Дональд Трамп Ядерна безпека
Джерело: 24 Канал
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