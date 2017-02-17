17:57
17 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА ЕНЕРГЕТИКА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Капітан Медведєв. Еміграція Леніна
Вєсті Кремля
22:04, 16 лютого
Вєсті.UA. Гройсман по Фройду. Розкол між
Вєсті.UA
19:43, 16 лютого
Журналісти знайшли
ЦРУ
08:32, сьогодні
Випуск новин за 16:00: Військовим дозволили стріляти у бойовиків. Перекриття руху у Києві
Випуск новин
17:23, сьогодні
Про торгівлю з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:34, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Україна
ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА ЕНЕРГЕТИКА

Шкіряк хоче заборонити доступ українцям до ще одного російського ресурсу

16:24, сьогодні 669 Читать новость на русском
Заборона mail.ru
Заборона mail.ru

Радник міністра внутрішній справ Зорян Шкіряк вирішив не зупинятися на ініціативі заборонити в Україні російські соцмережі "Вконтаке" та "Одноклассники".

Він хоче, щоб під заборону потрапив і mail.ru.

Я закликаю усіх включитися в інформаційну кампанію по бойкоту і підтримці блокування в Україні російсько-терористичних соцмереж "ВК" та "ОК". Це пропагандонське зло в чистому вигляді. Через ці соціальні мережі відбувається цілеспрямований інформаційний терор проти української державності. Через ці ворожі соціальні мережі Путін отруює мозок і вбиває мораль в наших підлітках. А ще я вважаю, що доцільно відрізати і заблокувати mail.ru,
– написав Шкіряк.

Він додав, що СБУ та в Адміністрації Президента не мають заперечень щодо такої заборони.

Читайте також: Якщо заблокують "Вконтакте": фахівець розповів, як обійти заборону

Нагадаємо, 16 лютого радник глави МВС Зорян Шкіряк заявив, що в Україні потрібно заборонити "Вконтакте" та "Одноклассники".

Теги: Україна Інтернет Зорян Шкіряк Україна-Росія
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Ломаченко чи Усик? Найцікавіше про українських чемпіонів
сьогодні, 16:15 Ломаченко чи Усик? Найцікавіше про українських чемпіонів
534
Деева: Мое присутствие в МВД – свидетельство того, что изменения возможны
сьогодні, 14:25 Деева: Мое присутствие в МВД – свидетельство того, что изменения возможны
Євгенія Мазур 2184
Жизнь на Донбассе: тяжело жить в городе без малейших перспектив отпуска и радоваться этому
сьогодні, 08:24 Жизнь на Донбассе: тяжело жить в городе без малейших перспектив отпуска и радоваться этому
Ольга Черненко 1494
Постскриптум. Майданы не бывают заказными
16 лютого, 23:30 Постскриптум. Майданы не бывают заказными
617
США продолжают увеличивать запасы нефти
16 лютого, 22:28 США продолжают увеличивать запасы нефти
Злой Одессит 1477
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
Керівництво Нацбанку їздитиме на таксі за 350 гривень за кілометр
 24 жовтня 2016 , 11:30
Кличко може повернути собі чемпіонський пояс за версією WBA
2 листопада 2016 , 10:23
Паралімпійці: потужна історія спортсмена, який став ведучим Паралімпіади
 8 листопада 2016 , 16:00
Неопалимі: історії бійців, які пройшли Іловайськ
 29 серпня 2016 , 17:30
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук