Шкіряк хоче заборонити доступ українцям до ще одного російського ресурсу

Радник міністра внутрішній справ Зорян Шкіряк вирішив не зупинятися на ініціативі заборонити в Україні російські соцмережі "Вконтаке" та "Одноклассники".

Він хоче, щоб під заборону потрапив і mail.ru.

Я закликаю усіх включитися в інформаційну кампанію по бойкоту і підтримці блокування в Україні російсько-терористичних соцмереж "ВК" та "ОК". Це пропагандонське зло в чистому вигляді. Через ці соціальні мережі відбувається цілеспрямований інформаційний терор проти української державності. Через ці ворожі соціальні мережі Путін отруює мозок і вбиває мораль в наших підлітках. А ще я вважаю, що доцільно відрізати і заблокувати mail.ru,

– написав Шкіряк.

Він додав, що СБУ та в Адміністрації Президента не мають заперечень щодо такої заборони.

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Нагадаємо, 16 лютого радник глави МВС Зорян Шкіряк заявив, що в Україні потрібно заборонити "Вконтакте" та "Одноклассники".