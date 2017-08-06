Штормове попередження: у ДСНС назвали регіони, де вируватиме негода

Спека в Україні у деяких регіонах чергуватиметься у неділю, 6 серпня, з градом, грозами і штормовим вітром.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

"На Правобережжі України грози; в західних, Житомирській та Вінницькій областях місцями сильні зливи, град, шквали до 15-20 метрів за секунду, подекуди – до 24 метрів за секунду", – йдеться у повідомленні.

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Зазначимо, за даними синоптиків, 6 серпня в Україні погода залишатиметься спекотною, але на заході, півночі та у центральних областях очікуються періодичні дощі з грозами.



Нагадаємо, аномальна спека в Україні "вбила" вже двох людей: пенсіонерка померла у громадському транспорті у Луцьку, а у Львові серце чоловіка не витримало просто посеред вулиці.