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Символ національної честі, – Порошенко привітав Костенко з днем народження

10:29, сьогодні 191 Читать новость на русском
Ліна Костенко
Ліна Костенко / sumno.com

Голова української держави Петро Порошенко висловив найщиріші вітання відомій поетці та письменниці Ліні Костенко з нагоди її дня народження.

Відповідний допис з’явився на його сторінці у Facebook.

"Сердечні вітання Ліні Костенко із днем народження! Для мене, як і для всіх українців, цей день – нагода низько вклонитися великому Поету епохи, чиє ім’я стало символом національної честі та гідності", – зауважив український президент.

Крім того, він назвав слово поетки "словом любові, надії, свободи".

"Нехай величне слово Ліни Василівни – слово любові, надії, свободи – і надалі веде нас "шляхетними шляхами", – додав Порошенко.

Як, відомо, 19 березня Ліні Костенко виповнюється 87 років.

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Теги: Україна Література Петро Порошенко Президент України Культура
Джерело: 24 Канал
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