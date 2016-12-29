Синоптики назвали, яку погоду чекати до кінця зими

У січні та лютому 2017 року в Україні очікується вища норми температура повітря.

Про це повідомив директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда, передає УНІАН. Він також назвав деякі погодні особливості двох останніх місяців зими. Зокрема, за словами Кульбіди, очікуються дуже різкі зміни погоди.



"На тлі підвищення в порівнянні з нормою температури повітря в січні-лютому все одно слід очікувати різких змін погодних умов: короткочасних, але досить сильних похолодань, формування сильних снігопадів, утворення ожеледі і виникнення штормових вітрів", – сказав синоптик. Читайте також: В Україну повертається холод

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