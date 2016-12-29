  • укр
  • рус
18:48
29 груд 2016
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Нащадки Чінгісхана проти Путіна. Колхози повертаються
Вєсті Кремля
01:25, сьогодні
Вєсті.UA. Ющенко українізував російських класиків. Наркотики з іменами політиків
Вєсті.UA
20:42, 28 грудня
Політичні підсумки 2016 року: як і які закони приймали депутати
ЦРУ
22:47, 27 грудня
Випуск новин за 17:00: Волонтери приготували новорічні страви для фронту
Випуск новин
18:01, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня
Телеканал новин 24 Новини Україна
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Синоптики назвали, яку погоду чекати до кінця зими

17:26, сьогодні 1292 Читать новость на русском
Зима готує сюрпризи
Зима готує сюрпризи / gettyimages.com

У січні та лютому 2017 року в Україні очікується вища норми температура повітря.

Про це повідомив директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда, передає УНІАН.

Він також назвав деякі погодні особливості двох останніх місяців зими. Зокрема, за словами Кульбіди, очікуються дуже різкі зміни погоди.

"На тлі підвищення в порівнянні з нормою температури повітря в січні-лютому все одно слід очікувати різких змін погодних умов: короткочасних, але досить сильних похолодань, формування сильних снігопадів, утворення ожеледі і виникнення штормових вітрів", – сказав синоптик.

Читайте також: В Україну повертається холод

Теги: Україна Погода
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Як виглядав би 2016 рік у соцмережах
22 грудня, 18:35 Як виглядав би 2016 рік у соцмережах
Рейтинги політиків: кого українці хотіли би бачити президентом
сьогодні, 18:29 Рейтинги політиків: кого українці хотіли би бачити президентом
2819
5 новорічних прикрас, які можна зробити своїми руками за півгодини
сьогодні, 16:00 5 новорічних прикрас, які можна зробити своїми руками за півгодини
Олена Булан 490
Новогодняя ночь без
сьогодні, 15:02 Новогодняя ночь без "Иронии судьбы": проблема не в самом фильме, а в его "количествах"
Дмитро Бєлобров 1315
Працюйте ефективно! Як припинити відволікатись і встигати більше
сьогодні, 13:20 Працюйте ефективно! Як припинити відволікатись і встигати більше
Все про роботу 552
Вживані авто за зниженими акцизами: коротко і зрозуміло
 4 липня , 21:01 19
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня , 19:08 343
Пенсіонери можуть раніше отримати свої виплати за січень
 20 грудня , 14:18
НБУ продасть з аукціону 50 мільйонів доларів
 20 грудня , 11:27
Вражаюча історія спортсмена, який потужно дебютував на Паралімпіаді
 15 листопада , 11:00
Наставник "Зорі" прокоментував перехід Будківського у російський "Анжи"
 15 липня , 11:43
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук