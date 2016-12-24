Скандальний президент Філіппін погрожує спалити ООН

Президент Філіппін Родріго Дутерте погрожує спалити ООН, за те що організація засудила його боротьбу з наркоторгівлею.

Ідіть і скаржтеся в ООН, я спалю ООН, якщо хочете. Я спалю її, якщо поїду в Америку,

– цитує Дутерете Independent.

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За даними ООН, з моменту вступу Дутерте на посаду президента в травні цього року кылька тисяч осіб були вбиті поліцейськими в рамках проведення операцій проти наркоторговців.



Викорінення злочинності та наркоторгівлі в країні було головною передвиборчою обіцянкою Дутерте.