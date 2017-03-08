Скільки державних коштів використали на Президента та його команду у 2016 році: вражаючі суми

Витрати Державного управління справами на обслуговування та організаційне, матеріально-технічне, інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності Президента й Адміністрації Президента склали близько 457 мільйонів 962 тисяч гривень бюджетних коштів у 2016 році.

Про це йдеться у звіті Держуправління справами за 2016 рік, передають Українські Новини.

Серед найбільших витрат – забезпечення діяльності Президента, Адміністрації та інших допоміжних органів (126,1 мільйонів гривень) і на перевезення вищих посадових осіб держави авіатранспортом (122,7 мільйонів гривень).

82,62 мільйонів гривень витратили на забезпечення послугами автомобільного і водного транспорту Президента, голови Адміністрації та керівників інших державних органів. Функціонування державних резиденцій, утримання адміністративних і господарських об'єктів, призначених для розміщення та обслуговування Президента та інших державних органів, апаратів, утворених для здійснення його повноважень обійшлося у 54,54 мільйонів гривень із державного бюджету.

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У 33 мільйони гривень обійшлися візити Петра Порошенка. Організаційне, матеріально-технічне, медичне та інше забезпечення проведення офіційних заходів за участю глави держави коштувало 10,2 мільйонів гривень.

На організацію і проведення представницьких заходів витрачено 8 мільйонів гривень, на підготовку візитів Президента за кордон – ще 7,8 мільйонів гривень. Забезпечення в межах України перевезень авіаційним транспортом офіційних делегацій на чолі з Президентом коштувало 5 мільйонів гривень.

Також 3,4 мільйони гривень витратили на здійснення повноважень постійним представником Президента в Криму (Херсон), 2,4 мільйони гривень – на виконання функцій з інформатизації. 1,7 мільйонів гривень - на відрядження за кордон працівників Адміністрації і Держуправління справами.

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Найнижчі статті витрат – здійснення заходів із ліквідації Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню (349 тисяч гривень) та виплата судового збору (20,6 тисяч гривень).

Всього в 2016 році відбулося 261 офіційний захід за участю Президента Петра Порошенка (в середньому, кожен такий захід обійшовся у 39,2 тисяч гривень). Також глава держави здійснив 25 офіційних візитів за кордон (середні витрати, пов'язані з однією закордонною поїздкою, склали 1,3 мільйони гривень).