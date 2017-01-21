Смерть українського прикордонника на польському кордоні – з’явились деталі

Вчора на українсько-польському кордоні знайшли мертвим молодого прикордонника. Чоловік помер від вогнепального поранення в голову.
Про це пише видання ТСН.
Як пише видання, колеги знайшли тіло 31-річного молодшого інспектора та його службовий пістолет Макарова в одному з приміщень.
"Вагове приміщення, де зважують транспортні засоби. Він лежав на підлозі в калюжі крові", - розповів заступник військового прокурора Львівського гарнізону Тарас Кохалик.
Учора ввечері він заступив на нічну зміну, а вранці близько восьмої години його знайшли мертвим.
Колеги прикордонника розповідають, що він був життєрадісними і причин для самогубства начебто у нього не було.
Про загиблого відомо, що охороняє кордон він вже понад 10 років. Влітку 2014 року прикордонник два місяці служив у зоні АТО. У нього залишились дружина і маленький син.
Нагадаємо, 20 січня вранці на українсько-польському кордоні на Львівщині, у пункті пропуску "Краковець", знайшли тіло молодого прикордонника.
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