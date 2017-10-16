"Смотрящій" Мін'юсту: що приховується за красивим реформаторським фасадом

Місяць назад програма журналістських розслідувань "Наші гроші" розповіла про дивовижні речі, які кояться у Мін'юсті. Працівники міністерства отримували мільйони й десятки мільйонів гривень винагород і водночас писали довіреність на доступ до їхнього рахунку з винагородами невідомій навіть їм особі.

Мін'юст, дяка їм, почало внутрішню перевірку, усі сили було кинути на те, аби розібратися у ситуації. А тим часом, журналістам програми почали приходити листи від працівників Мін'юсту з детальним описом, що там насправді відбувається.

Вони писали про те, що за красивим реформаторським фасадом у міністерстві є свій "смотрящій". Що сам міністр в курсі щодо всього, що там відбувається.

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І от, пройшов місяць. Але Мін'юст так нічим і не порадував. Зате журналісти, почавши власне розслідування, дізнались багато нового.

Щоб дізнатися більше про "реформаторські" ініціативи Мін'юсту – дивіться програму журналістських розслідувань "Наші гроші".