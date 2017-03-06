Снайпер вбив російського військового у Сирії, який планував весілля

У російському місті Озерськ поховали 23-річного контрактника збройних сил Росії Івана Слишкіна, вбитого снайпером під час бойових дій у Сирії.

Про це повідомляє Znak.com.

Коли саме загинув військовий – невідомо, оскільки Міноборони Росії інформацію про свої втрати, як правило, приховує.

Зазначається, що тіло Слишкіна було доставлено в Озерськ його друзями, а похорон відбувся 2 березня – в 24-й день народження військового.

Приводом для участі в бойових діях у Сирії стала можливість заробити серйозні гроші, в тому числі на весілля. Однак планам молодого солдата не судилося збутися: під час виконання бойового завдання наздогнала хлопця снайперська куля,

– мовиться в повідомленні видання.

Читайте також: Бойовиків "ДНР" активно вербують у Сирію, – Тимчук