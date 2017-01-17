  • укр
  • рус
06:07
17 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Кісєльов проти вейперів. Бетонна кара у Саратові
Вєсті Кремля
22:49, 16 січня
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
19:21, 16 січня
Як аферисти в Рівному залишають без даху над головою сотні людей
ЦРУ
22:26, 12 січня
Випуск новин за 23:00: Причини авіакатастрофи в Бішкеку. Обмовка Пашинського
Випуск новин
00:00, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Курйози
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Сноубордист зняв на камеру, як його накрила лавина: екстремальне відео

04:58, сьогодні 424 Читать новость на русском
Сноубордист зняв на камеру, як його накрила лавина: екстремальне відео

Австралійський сноубордист Том Ойє потрапив у лавину в канадських Кордильєрах та зняв цей невдалий спуск на екшн-камеру.

Відео він опублікував на своїй сторінці в Facebook.

Не так я планував почати день... бережіть себе,
– написав він.

Екстримал встиг активувати лавинний рюкзак, який йому подарували друзі. Рятувальна подушка наповнилася повітрям і зберегла йому життя, пише Еспресо.TV.

Він каже, що небезпечний досвід його не лякає, і він продовжить кататися.

"Це просто сильне нагадування про те, що кататися в диких умовах це не жарт, і знання місцевості найважливіше", – підсумував Том.

Читайте також: Шпагат між двох вантажівок: білорус повторив трюк Жана-Клода Ван Дамма

Теги: Курйози Канада екстрим
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Візит Байдена,
16 січня, 22:15 Візит Байдена, "бурштинові" розбірки і катастрофа турецького літака, – головне за добу
585
16 січня, 22:01 "Черная пятница" Ахметова
Віталій Кулик 5285
Бермуди, Єгипет чи Україна: де у світі найдешевше жити (Інфографіка)
16 січня, 21:01 Бермуди, Єгипет чи Україна: де у світі найдешевше жити (Інфографіка)
1 2311
Легалізувати все: зброя для народу, для депутата, і до чого тут демократія
16 січня, 20:01 Легалізувати все: зброя для народу, для депутата, і до чого тут демократія
Яніна Ткачук 21 1734
Гра на пониження: причини і наслідки падіння гривні
16 січня, 19:00 Гра на пониження: причини і наслідки падіння гривні
Інна Жолобович 2412
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук