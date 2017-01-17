Сноубордист зняв на камеру, як його накрила лавина: екстремальне відео

Австралійський сноубордист Том Ойє потрапив у лавину в канадських Кордильєрах та зняв цей невдалий спуск на екшн-камеру.

Відео він опублікував на своїй сторінці в Facebook.

Не так я планував почати день... бережіть себе,

– написав він.

Екстримал встиг активувати лавинний рюкзак, який йому подарували друзі. Рятувальна подушка наповнилася повітрям і зберегла йому життя, пише Еспресо.TV.

Він каже, що небезпечний досвід його не лякає, і він продовжить кататися.

"Це просто сильне нагадування про те, що кататися в диких умовах це не жарт, і знання місцевості найважливіше", – підсумував Том.

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