Справжні українські прикордонники знімуться в англомовній стрічці

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Популярний український режисер Любомир Левицький, відомий за стрічками "Штольня", "Тіні незабутих предків" і "Ломбард", залучив до зйомок його нової англомовної роботи під назвою "Егрегор" реальних українських прикордонників.
Як зазначається у прес-релізі стрічки, тут відзнялися не лише професійні актори, але й прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ".
Крім того, участь у зйомках взяла керівник проекту "Західний кордон" Оксана Гнатишин.
Зауважимо, що локацією для зйомок з прикордонниками став аеропорт "Бориспіль".
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Сам фільм "Егрегор" розповідатиме про загадкові таємні ордени, а місцем розвитку подій стане містичний Київ.
Зйомки проходять не лише в Україні, але й у Польщі, Франції, Німеччині.
Додамо, що стрічка створюється за підтримки Державного агентства України з питань кіно.
Тізер стрічки "Егрегор" (режисер Любомир Левицький)