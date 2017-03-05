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США планують зменшити грошову допомогу іншим країнам

10:58, сьогодні 158 Читать новость на русском
Гроші
Гроші / dt

Адміністрація Дональда Трампа планує заощадити гроші для збільшення видатків на оборону.

Сполучені Штати Америки планують скоротити обсяги фінансової підтримки, що надається іншим країнам. Про це повідомив глава адміністративно-бюджетного управління Білого дому Мік Малвейні, передає Fox News.

Він розповів, що скорочення обсягу виділених коштів допоможе адміністрації Трампа заощадити гроші, необхідні для збільшення витрат на оборону. Малвейні також додав, що це дасть змогу витрачати ті кошти, які раніше йшли за кордон, всередині країни.

Головна ідея тут елементарна: чим менше витрачається грошей за кордоном, тим більше буде витрачено всередині країни,
– заявив він.

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Теги: США гроші
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