США vs Росія: перезавантаження чи холодна війна?

Барак Обама зробив Росії новорічний подарунок, виславши зі США 35 дипломатів РФ, яких звинуватили в кібератаках і, по суті, шпигунстві під час виборів президента США. У Вашингтоні також оголосили про введення додаткових санкцій проти Росії. Як вплинуть нові санкції на американсько-російські стосунки, і чого варто очікувати Україні, – в матеріалі сайту "24".

Прощальний "подарунок" від Обами

29 грудня США заявили, що висилають з країни 35 російських дипломатів і повідомили про нові санкції через кібератаки під час президентської кампанії, за якими, на думку Вашингтона, стоїть Росія. В Нью-Йорку і штаті Меріленд закрили дві російські дипломатичні установи, які, як вважають у Білому домі, займалися розвідкою.

Як відомо, це рішення було ухвалене після проведення ЦРУ розслідування. Згідно з висновками, Росія здійснила низку хакерських атак на сервер Демократичної партії, чим, певною мірою, долучилась до перемоги Дональда Трампа. Зокрема, були викрадені тисячі листів, які компрометують кандидата від демократів Гіларі Клітон. Листи згодом передали відомій організації WikiLeaks, що займається витоками таємної інформації. WikiLeaks оприлюднила листи за тиждень до дня голосування. І, хоча Клінтон випереджала Трампа в усіх соцопитуваннях, зрештою вона програла.

В свою чергу Трамп заявив, що хакерські атаки ніяк не вплинули на результати виборів і висловився проти введення додаткових санкцій проти Росії. Ще й додав, що завжди знав, що Путін дуже розумний. Заяви новообраного президента логічні – Дональд Трамп не приховував своєї прихильності до Російської Федерації і неодноразово під час виборів говорив про те, що санкції проти Росії потрібно пом'якшити. В Росії ж відверто демонстрували свою підтримку Трампу.



Обама вислав російських дипломатів за шпигунство

Однак адміністрація Барака Обами, який є представником Демократичної партії і залишається чинним президентом до 20 січня 2017 року, вирішила "на прощання" вислати підозрюваних у шпигунстві російських дипломатів.

Для США, які себе позиціонують, як ікону демократії, будь-які спроби втручання у виборчий процес є дуже серйозним викликом. Висилка зі США 35 російських дипломатів – це логічна реакція,

– вважає директор Центру суспільних відносин Євген Магда.

Росія у відповідь заявила, що закриває у Москві англо-американську школу, де вчаться діти дипломатів. Але симетрично вислати американських дипломатів не наважилася. Кремль опинився в дуже незручній ситуації – Дональд Трамп стане офіційно президентом лише 20 січня після інавгурації. Висилати три десятки американських дипломатів – це серйозно підірвати дипломатичні стосунки зі США. У Москви ж зовсім інші плани на Дональда Трампа. В Росії дуже розраховують на те, що новий презент США не лише пом’якшить санкції, але й нарешті вирішить "українське питання" на користь Кремля, включаючи визнання анексії Криму.

Путін чекатиме сприятливого для себе розвитку ситуації. Появи нової адміністрації Дональда Трампа, початку переговорів і спроби досягти якоїсь угоди, де Україна не буде номером один, але в цих домовленостях фігуруватиме. Але є великі сумніви щодо виконання цієї угоди. Навіть, якщо вона буде. Без участі України і без згоди не тільки президента Порошенка, але і Верховної Ради жодне рішення не може бути виконано,

– зауважує голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

Пом’якшення санкцій ціною власного авторитету?

Представник Дональда Трампа Шон Спайсер заявив, що, можливо, не варто було вводити санкції проти Росії в тому обсязі, в якому це зробила адміністрація Барака Обами. Однак у конгресі дуже різко відреагували на ці заяви. Конгресмен від Демократичної партії Адам Шифф заявив, що якщо Трамп скасує введені президентом Бараком Обамою антиросійські санкції, йому слід чекати "рішучої відповіді". Він також анонсував подальше посилення санкцій проти РФ. Крім того, Шифф заявив, що в Конгресі немає жодних сумнівів щодо того, що хакерські атаки організувала Росія.

Яку саме "рішучу відповідь" може дати конгрес, Адам Шифф не уточнив. Та, як відомо, хоча за зовнішню політику в США відповідає президент, на його дії має серйозний вплив конгрес. Зокрема, як варіант, конгрес може заблокувати призначення нових ключових міністрів або ж Держсекретаря, який є відповідальним за зовнішню політику.



Якщо Трамп порушить демократичні принципи, то це може призвести до його імпічменту

Крім того, як говорять спостерігачі, до новообраного президента в США вже сформувалася сильна опозиція не тільки серед політиків, але й впливових ЗМІ. Дуже критично до Трампа ставиться, зокрема, The Washington Post. Тому якщо Дональд Трамп буде робити кроки, які йдуть врозріз з демократичними принципами, то йому варто готуватись до шквалу критики у свою адресу.

Тому відмінити антиросійські санкції Трампу буде непросто. На думку Тараса Загороднього, це може призвести навіть до ініціативи імпічменту.

Тепер і демократи, і республіканці в конгресі женуть Трампа, як вовка, по червоним прапорцям. Тепер кожна його спроба сказати добре слово на адресу Росії буде розглядатися через лупу "А чи не продався ти москалям, рідний?" Що також пахне імпічментом і місцями не настільки віддаленими, але менш приємними, ніж квартира на Манхетені,

– написав на своїй сторінці у Facebook експерт.

За його словами, тиск на Росію посилюватиметься, тому що Трампу дуже не захочеться в тюрму і доведеться доводити свою "антиросійськість" на кожному кроці.

Санкції будуть, але Крим можуть розміняти на мир у Сирії

На думку Євгена Магди, ситуація з висилкою дипломатів призведе до того, що оптимізму в світі з приводу покращення американсько-російських відносин за президентства Трампа стане менше.

Це в класичних традиціях холодної війни. США показують Путіну, що він отримає те, до чого він прагнув своїми діями,

– наголосив політолог.

Він нагадав, що подібні масштабні висилки дипломатів були за часів холодної війни, а під час прем’єрства Путіна в 2010 році був інцидент, коли зі США вислали 10 дипломатів, які займалися незаконною розвідкою в Північній Америці.

На думку Тараса Загороднього, економічні санкції проти Росії не можуть бути зняті, поки не будуть скасовані санкції з приводу втручання у вибори. До речі, США продовжують запроваджувати нові санкції проти Росії за порушення міжнародного права та розпалювання конфлікту на сході України. 15 компаній російського оборонпрому та 8 – в тимчасово окупованому Українському Криму – під посиленими американськими санкціями. 27 грудня Міністерство торгівлі США додало 23 компанії з Росії та Криму до американського санкційного списку, блокуючи діяльність російської оборонки.

Сенатори-республіканці Джон Маккейн і Ліндсі Грем, а також сенатор-демократ Еймі Клобучар після візиту в Україну заявили, що будуть домагатися від конгресу ухвалення ще більш жорстких санкцій щодо Росії і Володимира Путіна.

Ми наполегливо закликаємо наших колег прийняти значиміші і суворіші санкції проти Росії за її хакерські напади на Сполучені Штати,

– сказав Маккейн,

Сенатори США від Республіканської та Демократичної партій підготували законопроект, який передбачає введення нових санкцій проти Росії.

"Це буде комплексний законопроект, який забезпечить дозвіл Конгресу ввести додаткові санкції проти Росії", – підкреслив сенатор-демократ Бен Кардін.

За його словами, санкції будуть відповіддю на дії Москви у Східній Європі, в тому числі анексію Криму, а також підтримку режиму Башара Асада у Сирії.



Заради миру в Сирії США можуть закрити очі на анексований Крим

З іншого боку, від Трампа, як і від Путіна, можна очікувати чого завгодно і українському керівництву потрібно бути готовим до всього. Однозначно, що Дональд Трамп намагатиметься налагодити стосунки з Путіним. Санкції, принаймні в найближчі півроку, не пом’якшать. Але існують думки, що Трамп може погодитися з незаконною російською анексією Криму в обмін на повалення сирійського диктатора Асада, пошук шляхів нормалізації конфлікту в Сирії і спільні дії для боротьби з тероризмом.

Як вважає директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик, в 2017 році варто чекати формування Росією коаліції для перегляду санкцій та перезавантаження російсько-американських і російсько-європейських відносин.

"Таке завдання Путін поставив перед своїм оточенням. Україні потрібно готуватися до інтенсифікації економічних суперечок і судових позовів з Росією", – зауважив експерт.

В свою чергу політичний експерт Сергій Постоловський зауважує: Києву доведеться докласти зусиль, щоб налагодження стосунків двох найбільших країн світу не відбулося за рахунок національних інтересів України.

Того ж питання Донбасу і, що дуже важливо, Криму. Ніхто не може виключати, що в обмін на спокій і мир на сході України Захід може просто забути про Крим. Закриють на це очі. Ніхто офіційно не визнаватиме, що він російський, але це будуть замовчувати і в політичному, і медіадискурсі,

– наголосив Постоловський.

Хоча висилка російських дипломатів – неприємний момент, але псувати стосунки зі США і новим президентом Путін не стане. З іншого боку, Путін цілком може посваритися з Трампом, якщо стане зрозуміло, що санкції не пом’якшують, а Крим не визнають російським. Кремль може знову запустити антиамериканську пропаганду, щоб утримати свої рейтинги. Однак, якщо це й відбудеться, то нескоро. До того часу Україна може стати розмінною монетою в переговорах США і Росії. Тому необхідно вже зараз скласти чіткий план щодо того, як запобігти і протистояти тиску з боку США і Росії.

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