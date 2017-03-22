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Стало відомо, куди Трамп відправиться в свій перший закордонний візит

08:42, сьогодні 477 Читать новость на русском
Дональд Трамп
Дональд Трамп

Першою офіційною поїздкою Президента США Дональда Трампа буде візит до Брюсселя на травневий саміт НАТО.

Саме на цій зустрічі буде обговорено колективні зобов’язання членів Альянсу і роль НАТО в боротьбі з тероризмом.

Поїздка запланована на 25 травня, йдеться в повідомленні секретаря Білого дому Шона Спайсера.

Самі ж переговори країн-членів НАТО в США розглядають як можливість "підтвердити нашу серйозну прихильність НАТО, а також обговорити критичні для альянсу питання, включаючи колективні зобов'язання союзників і роль НАТО в боротьбі проти тероризму".

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Слід зазначити, що 12 квітня президент США прийме в Вашингтоні генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Це буде перша зустріч генсека НАТО і Трампа після його вступу на посаду президента.

Теги: Політика Дональд Трамп НАТО
Джерело: 24 Канал
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