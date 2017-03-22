Стало відомо, куди Трамп відправиться в свій перший закордонний візит

Першою офіційною поїздкою Президента США Дональда Трампа буде візит до Брюсселя на травневий саміт НАТО.

Саме на цій зустрічі буде обговорено колективні зобов’язання членів Альянсу і роль НАТО в боротьбі з тероризмом.

Поїздка запланована на 25 травня, йдеться в повідомленні секретаря Білого дому Шона Спайсера.

.@POTUS will travel to Brussels, Belgium, for the May 25, 2017, meeting of NATO Heads of State and Government. — Sean Spicer (@PressSec) 22 березня 2017 р.

Самі ж переговори країн-членів НАТО в США розглядають як можливість "підтвердити нашу серйозну прихильність НАТО, а також обговорити критичні для альянсу питання, включаючи колективні зобов'язання союзників і роль НАТО в боротьбі проти тероризму".

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Слід зазначити, що 12 квітня президент США прийме в Вашингтоні генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Це буде перша зустріч генсека НАТО і Трампа після його вступу на посаду президента.