Президент США Барак Обама підписав законопроект з питань оборонної політики, що включає бюджет для Пентагону на 2017 рік. В ньому закладені суми на "стримування Росії" та вказано про заборону військового співробітництва з Москвою.

Законом на 2017 рік оборонному відомству виділяється бюджет в розмірі 611 мільярдів доларів. З них 3,4 мільярда доларів буде спрямовано саме на "стримування Росії", повідомляє Інтерфакс-Україна.

Кошти, які виділяються на 2017 фінансовий рік міністерству оборони, не можуть бути спрямовані на будь-яке двостороннє співробітництво між оборонними відомствами США і Російської Федерації,

– йдеться в тексті закону.

Скасувати обмеження на співробітництво у військовій сфері Москва може в єдиний спосіб – "припиненням окупації Росією української території" і виконання Мінських угод.

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Слід зазначити, що загальний обсяг запланованих витрат становить 4,1 трильйона доларів, і саме оборона сфера є однією з найбільших статей витрат.