Стокгольмський суд вимагав від ОПЗ заплатити круглу суму компанії Фірташа

Стокгольмський арбітраж рішенням від 25 липня постановив стягнути з Одеського припортового заводу борг в розмірі 251,2 млн доларів на користь кіпрської Ostchem Holding Limited Дмитра Фірташа.

Про це свідчить рішення Південного міського суду Одеси від 22 грудня, повідомляє Ліга. Зокрема одеський суд відмовив компанії Фірташа в примусовому виконанні рішення Стокгольмського арбітражу. З тексту рішення випливає, що ще 25 липня цього року Стокгольмський арбітраж задовольнив другий позов Ostchem і стягнув з ОПЗ 193,36 млн доларів основного боргу за поставки газу і 57,9 млн доларів пені за прострочення платежів. Читайте також: "Главком": Головні причини непродажу ОПЗ – дорогий газ та великі борги Фірташу

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