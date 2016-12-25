  • укр
  • рус
18:46
25 груд 2016
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Православний парк. Туманні перспективи Кадирова
Вєсті Кремля
23:09, 24 грудня
Вєсті.UA. Жир. Куди насправді вигнали Новинського. Ляшко
Вєсті.UA
22:37, 24 грудня
Завищені платіжки та корупційні схеми Онищенка, – журналістське розслідування
ЦРУ
22:21, 22 грудня
Випуск новин за 17:00: Пожежа у Києві. Християни західного обряду святкують Різдво
Випуск новин
17:59, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня
Телеканал новин 24 Стовп диму і палаюче небо: моторошні відео вибуху нафтопереробного заводу
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Стовп диму і палаюче небо: моторошні відео вибуху нафтопереробного заводу

16:18, сьогодні 1630 Читать новость на русском
Вибух нафтопереробного заводу в Ізраїлі
Вибух нафтопереробного заводу в Ізраїлі / haaretz.com

В Ізраїлі вибухнуло одне з найбільших підприємств країни – нафтопереробний завод.

Над заводом здійнявся величезний стовп чорного диму.

З вогнем борються пожежники та співробітники екстрених служб.

Інформація про жертв поки не надходила.

Жителям сусідніх районів рекомендують залишатися вдома, і не відкривати вікна і двері – аби уникнути отруєння.

Нагадаємо, нещодавно в італійському місті Саннадзаро-де-Бургонди на нафтопереробному заводі найбільшої італійської нафтогазової групи Eni прогримів потужний вибух.

Теги: Ізраїль Вибух Нафта
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Как выглядел бы 2016 год в соцсетях
22 грудня, 18:36 Как выглядел бы 2016 год в соцсетях
20 грудня, 20:38 "Лучшие в 2016 году": выберите лучших футбольных персон года Украины
сьогодні, 16:15 "Подарунок на Миколая". Топ-5 публікацій про націоналізацію "Приватбанку"
2299
Авария Ту-154 – нет ни сочувствия, ни жалости, ни злорадства
сьогодні, 13:43 Авария Ту-154 – нет ни сочувствия, ни жалости, ни злорадства
Аркадий Бабченко 19 16732
Прививаться никогда не поздно! Инструкция для лечения гриппа и ОРВИ от доктора Комаровского
сьогодні, 12:22 Прививаться никогда не поздно! Инструкция для лечения гриппа и ОРВИ от доктора Комаровского
Все про здоров'я 1 1135
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня , 16:02 8
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня , 07:41 70
"Герої не вмирають", – проукраїнським гаслом Донецьк проводжає "Моторолу"
19 жовтня , 14:05 1
Що топ-прокурори України приховують в деклараціях, – дивіться спецпроект ЦРУ
 15 жовтня , 09:00
У Мінфіні хочуть ввести нову категорію платників податків
 10 серпня , 12:41
Розтрощена плитка і подертий лінолеум: жахливі фото дитячої лікарні в Києві
 2 листопада , 14:40 3
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук