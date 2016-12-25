Стовп диму і палаюче небо: моторошні відео вибуху нафтопереробного заводу

В Ізраїлі вибухнуло одне з найбільших підприємств країни – нафтопереробний завод.
Над заводом здійнявся величезний стовп чорного диму.
З вогнем борються пожежники та співробітники екстрених служб.
Інформація про жертв поки не надходила.
Жителям сусідніх районів рекомендують залишатися вдома, і не відкривати вікна і двері – аби уникнути отруєння.
Нагадаємо, нещодавно в італійському місті Саннадзаро-де-Бургонди на нафтопереробному заводі найбільшої італійської нафтогазової групи Eni прогримів потужний вибух.
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