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ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА СПЕКА В УКРАЇНІ ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО САНКЦІЇ

"Страшна мстя" Путіна Америці: бажання Росії жорстко відповісти на санкції показали у карикатурі

20:16, сьогодні 31 Читать новость на русском
Бажання Росії жорстко відповісти на санкції показали у карикатурі
Бажання Росії жорстко відповісти на санкції показали у карикатурі / nashigroshi.org

Карикатурист висміяв бажання президента Росії Володимира Путіна, який вирішив жорстко відповісти на санкції США.

У відповідь на те, що 2 серпня президент США Дональд Трамп підписав закон, який передбачає посилення та розширення санкцій проти Росії, Кремль роздумує на тим, щоб відмовитись від американського долара.

Відомий карикатурист Сергій Йолкін у своєму Facebook опублікував малюнок, на якому зображений глава Кремля Володимир Путін, що рахує монети у долоні перед будівлею під назвою "Магазин контрсанкцій".

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Теги: Новини Росії Карикатура Володимир Путін Санкції
Джерело: 24 Канал
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