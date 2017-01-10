Страшна повінь в Таїланді: загинуло більше 20 людей

Найбільша за останні 30 років повінь в Таїланді триває у самий розпал туристичного сезону і вже встигла забрати життя багатьох людей.

25 людей загинули, двоє – зникли безвісти внаслідок повені у південному Таїланді. Увесь минулий тиждень у регіоні лили дощі. Повінь зруйнувала кілька урядових будівель, понад 200 доріг і близько 60 мостів. Невідкладної допомоги потребують мільйон людей. Водою пошкоджено майже 400 тисяч будинків. Експерти прогнозують, що економіка країни сповна відчує на собі удар негоди. За попередніми підрахунками, збитки перевищать 300 мільйонів доларів. Читайте також: Потужні снігопади та повені: жахливі наслідки негоди в Європі

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