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Страшний циклон вирує на Мадагаскарі: багато жертв і поранених

11:59, сьогодні 295 Читать новость на русском
Циклон
Циклон / gismeteo.ua

На Мадагаскарі через циклон Енаво загинули щонайменше 38 людей, близько 180 осіб отримали важкі травми.

Про це повідомляє AFP.

Стихійне лихо вирує на острові ще з початку тижня. Через сильні дощі, які приніс циклон, вийшли з берегів річки, вода затопила багато населених пунктів. Циклон Енаво зруйнував будинки, сила вітру досягала 300 км/год.

З найбільш постраждалих місць через стихію влада евакуювала 53 тисяч осіб. Негода вже завдала країні величезних збитків. Як повідомили в організації Червоний Хрест, цей циклон став найпотужнішим на Мадагаскарі за останні 5 років.

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Теги: Жертви Стихійні лиха
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