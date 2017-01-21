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Телеканал новин 24 Програми Техніка війни
ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" НЕГОДА В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Техніка війни. Модернізація військової форми. Унікальні серветки для чищення зброї

Техніка війни 13:46, сьогодні 18 Читать новость на русском
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У свіжому випуску програми "Техніка війни" – керівництво ЗСУ планує у 2017 році покращити військову форму для солдат. Зокрема, вже розроблено три комплекти взуття, які більш пристосовані до українських умов служби.

Також у випуску:

Ветеран АТО розробив серветки для чищення зброї.

Україна постачатиме зброю до Пакистану.

До АТО вирушив перший санітарний автомобіль Богдан – 2252.

Міноборони Японії показало прототип нового транспортера.

В Росії запустили міжконтенинтальну балістичну навчальну ракету "Тополь Н".

Вертоліт МІ-24П – як в різних країнах модернізовують бойовий гелікоптер.

Теги: Україна Техніка війни Зброя Збройні Сили України
Джерело: 24 Канал
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