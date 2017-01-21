Техніка війни. Модернізація військової форми. Унікальні серветки для чищення зброї

У свіжому випуску програми "Техніка війни" – керівництво ЗСУ планує у 2017 році покращити військову форму для солдат. Зокрема, вже розроблено три комплекти взуття, які більш пристосовані до українських умов служби.

Також у випуску: Ветеран АТО розробив серветки для чищення зброї. Україна постачатиме зброю до Пакистану. До АТО вирушив перший санітарний автомобіль Богдан – 2252. Міноборони Японії показало прототип нового транспортера. В Росії запустили міжконтенинтальну балістичну навчальну ракету "Тополь Н". Вертоліт МІ-24П – як в різних країнах модернізовують бойовий гелікоптер.

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