Техніка війни. Модернізація військової форми. Унікальні серветки для чищення зброї
Техніка війни 13:46, сьогодні 18 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Техніка війни" – керівництво ЗСУ планує у 2017 році покращити військову форму для солдат. Зокрема, вже розроблено три комплекти взуття, які більш пристосовані до українських умов служби.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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