Тепер на робочу пошту у позаробочий час можна не відповідати

У Франції на законодавчому рівні працівникам дозволили ігнорувати робочі листи у вільний від роботи час.

Французькі компанії будуть зобов'язані гарантувати співробітникам "право відключатися" у вихідні дні і не відповідати на робочі листи, пише видання The Local.

З 1 січня у Франції вступає в силу новий закон "Про зайнятість", який зобов'язує компанії, де працює понад 50 осіб, почати переговори для визначення права працівників ігнорувати робочі електронні повідомлення.

Численні дослідження довели, що надмірне використання цифрових пристроїв є причиною вигорання на роботі та безсоння, а також проблеми у стосунках працівників.

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Такі заходи мають на меті боротись з так званою "завжди онлайн" культурою праці, що призвела до сплеску, як правило, неоплачуваної понаднормової роботи, і роботи працівників поза офісом.

Згідно з новим законом, компанії зобов'язані будуть погоджувати з працівниками домовленості про їхні права і те, як вони можуть знизити вторгнення в їхнє приватне життя.

Раніше у Німеччині такі великі компанії, як Volkswagen і Daimler та атомна компанія Areva і страховик АХА у Франції вже вжили заходів, щоб обмежити обмін повідомленнями в неробочий час для зменшення вигоряння серед працівників.

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