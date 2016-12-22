  • укр
  • рус
17:16
22 груд 2016
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Православний Діснейленд Петербурга. Сосиска для Мілонова
Вєсті Кремля
20:44, 21 грудня
Вєсті.UA. Що спільного в Азарова та Сталіна. Депутати-прогульники
Вєсті.UA
19:23, 21 грудня
Хто допустив скандальне будівництво ТРЦ на станції метро
ЦРУ
21:56, 20 грудня
Випуск новин за 16:00: Гаряча ніч на Світлодарській дузі. ФСБ вербує українців
Випуск новин
17:04, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, сьогодні
Телеканал новин 24 "Терористи досягли успіху" та "не бійтеся", – реакція німецьких ЗМІ на теракт у Берліні
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

"Терористи досягли успіху" та "не бійтеся", – реакція німецьких ЗМІ на теракт у Берліні

12:59, сьогодні 330 Читать новость на русском
Теракт у Берліні
Теракт у Берліні / Politeka

Трагедія на різдвяному ярмарку в Берліні викликала в німецькому суспільстві шок та неоднозначні реакції. Місцева преса також розходиться у думках щодо скоєного теракту.

Про це пише Борис Немировський у своїй статті "Різдвяна трагедія, або Будь готовий до війни".

Читайте також: Charlie Hebdo опублікував карикатуру на теракт у Берліні

Зокрема, автор публікації згадує видання Stuttgarter Zeitung, на сторінках якого йдеться про те, що "віднині Німеччина зміниться докорінно – буде жити в постійній пересторозі, кожної миті напоготові". Але на думку найбільшого в Європі таблоїду Bild, найважчий іспит на стійкість чекає саме канцлера Німеччини Ангелу Меркель, яка готується до чергових виборів навесні 2017 року.

До слова, таблоїд на першій сторінці розмістив досить коротку, проте красномовну реакцію на теракт у Берліні: "Жах!".

Автор також наводить цитату оглядача газети Frankfurter Rundschau:

Терористи досягли успіху. Вони посіяли жах серед багатьох людей, з іншої сторони – вони примусили багатьох мріяти про насильство та кидатись у сліпий гнів проти всього, що відрізняється від них самих.

А от Berliner Morgenpost, як зазначається, висловило напрочуд помірковану думку:

Берлінський теракт парадоксальним чином наблизив до нас первинний сенс різдвяного свята. Чого варті всі ці блюзнірства з подарунками у порівнянні з цінністю простого, доброго, безпечного спілкування з друзями?

Нагадаємо, ввечері 19 грудня вантажівка протаранила різдвяний ярмарок у Берліні. Внаслідок наїзду 12 людей загинуло, 49 зазнали поранень.

Спершу поліція затримала підозрюваного пакистанця, проте за відсутності доказів, його відпустили.

Серед загиблих у Берліні може бути двоє українців.

Відповідальність за теракт у Берліні взяли на себе терористи ІДІЛ.

Теги: Тероризм Теракт у Берліні ЗМІ Ангела Меркель
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
СБУ оголошує набір до легендарного спецпідрозділу
сьогодні, 17:03 СБУ оголошує набір до легендарного спецпідрозділу
Народний проект 390
20 грудня, 20:38 "Найкращі у 2016 році": оберіть найкращих футбольних персон року України
Неймовірна історія українського призера Паралімпіади, якому лікарі заборонили займатись спортом
сьогодні, 13:49 Неймовірна історія українського призера Паралімпіади, якому лікарі заборонили займатись спортом
Оксана Тропотяга
Піар на заручниках: кому вигідна участь Савченко у переговорах щодо звільнення полонених
сьогодні, 12:04 Піар на заручниках: кому вигідна участь Савченко у переговорах щодо звільнення полонених
Дмитро Снєгирьов 1319
Перемоги 2016 року: система закупівель ProZorro – одна з небагатьох вдалих реформ
сьогодні, 09:00 Перемоги 2016 року: система закупівель ProZorro – одна з небагатьох вдалих реформ
Анастасія Ковач-Петрушенко 2 366
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня , 16:02 8
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня , 07:41 70
Янукович назвав екс-регіоналів, які "зруйнували стабільність в Україні"
 28 листопада , 17:06 3
Порошенко зробив заяву про нову хвилю мобілізації
11 жовтня , 14:16
З’явилося відео нападу радикалів на синагогу в Умані зі свинячою головою і свастикою
 21 грудня , 09:06 1
Небо назавжди твоє, Птицман: друзі та колеги згадують загиблу поліцейську
 26 липня , 18:18
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук