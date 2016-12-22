"Терористи досягли успіху" та "не бійтеся", – реакція німецьких ЗМІ на теракт у Берліні

Трагедія на різдвяному ярмарку в Берліні викликала в німецькому суспільстві шок та неоднозначні реакції. Місцева преса також розходиться у думках щодо скоєного теракту.

Про це пише Борис Немировський у своїй статті "Різдвяна трагедія, або Будь готовий до війни".

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Зокрема, автор публікації згадує видання Stuttgarter Zeitung, на сторінках якого йдеться про те, що "віднині Німеччина зміниться докорінно – буде жити в постійній пересторозі, кожної миті напоготові". Але на думку найбільшого в Європі таблоїду Bild, найважчий іспит на стійкість чекає саме канцлера Німеччини Ангелу Меркель, яка готується до чергових виборів навесні 2017 року.

До слова, таблоїд на першій сторінці розмістив досить коротку, проте красномовну реакцію на теракт у Берліні: "Жах!".

Автор також наводить цитату оглядача газети Frankfurter Rundschau:

Терористи досягли успіху. Вони посіяли жах серед багатьох людей, з іншої сторони – вони примусили багатьох мріяти про насильство та кидатись у сліпий гнів проти всього, що відрізняється від них самих.

А от Berliner Morgenpost, як зазначається, висловило напрочуд помірковану думку:

Берлінський теракт парадоксальним чином наблизив до нас первинний сенс різдвяного свята. Чого варті всі ці блюзнірства з подарунками у порівнянні з цінністю простого, доброго, безпечного спілкування з друзями?

Нагадаємо, ввечері 19 грудня вантажівка протаранила різдвяний ярмарок у Берліні. Внаслідок наїзду 12 людей загинуло, 49 зазнали поранень.



Спершу поліція затримала підозрюваного пакистанця, проте за відсутності доказів, його відпустили.



Серед загиблих у Берліні може бути двоє українців.



Відповідальність за теракт у Берліні взяли на себе терористи ІДІЛ.