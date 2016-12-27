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Терористи передали українській стороні двох полонянок

09:20, сьогодні 22035 Читать новость на русском
Звільнення полонянок
Звільнення полонянок

Бойовики на тимчасово окупованих територіях Донбасу передали Україні двох жінок – Анжеліку Преснякову та Ольгу Сворак, яких тримали у полоні.

Звільнені жінки повідомили, що умови їх утримання в "ДНР" "були нормальними".

Ольга Сворак, яку бойовики затримали на окупованій території Луганської області, була кореспондентом газети “Голос народу Івано-Франківщини” та інтернет ресурсу “Голос-інфо”. Сепаратисти заявили, що вона була "агентом СБУ" позивним "Заметіль", і мала документи на ім'я Ольги Богданової.

Анжеліка Преснякова працювала на посаді судді Апеляційного суду Донецької області. Крім того, вона працювала суддею в Новоазовську. Про причини її потрапляння в полон до бойовиків невідомо. На сайті Нацполіціі вона числиться в списку зниклих в зоні АТО.

Жінок передали керівнику українського Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимиру Рубану.

Процедура пройшла між Донецьком і Макіївкою.

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Нагадаємо, лідери терористичних організації "ЛНР" І "ДНР" Ігор Плотницький і Олександр Захарченко заявили про готовність передати народному депутату Надії Савченко двох полонених українських жінок, що зникли в зоні проведення АТО.

В той же час у полоні терористів в зоні АТО залишаються ще 110 людей.

Теги: Україна Війна на Донбасі Обмін полоненими
Джерело: 24 Канал
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