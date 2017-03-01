08:50
1 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017 ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Хитрий план тандему Путін-Медведєв. Швидкі почуття до Росії
Вєсті Кремля
21:21, 28 лютого
Весті.UA. Артеменко врятує світ. Легітимний гурман
Вєсті.UA
19:22, 28 лютого
Бразильські таємниці буремного Донбасу
ЦРУ
08:21, сьогодні
Випуск новин за 23:00: Напад на учасників блокади і заява Авакова
Випуск новин
00:17, сьогодні
Жодна з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:43, 22 лютого
Телеканал новин 24 Новини Україна
НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017 ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ

Терористи стверджують, що затримали українську шпигунку

08:49, сьогодні 0
Терористи затримали шпигунку-вбивцю
Терористи затримали шпигунку-вбивцю / Соцмережі

Так зване "міністерство дежрбезпеки" фейкової "ДНР" затримало жительку Донецька Валентину Бучок 1965 року народження.

Терористи, зокрема, наголошують, що жінку у серпні 2016 року завербували співробітники СБУ.

За даними бойовиків, пані Бучок працювала електромонтером компанії ДТЕК, відтак могла безперешкодно заходити у домівки жителів, а також на території важливих підприємств Донецька.

Терористи стверджують, що жінка таким чином збирала інформацію про військовослужбовців псевдореспубліки та передавала її СБУ.

Згодом дончанка під час допиту підкреслила, що фотографувала деякі будівлі, серед яких був і будинок "Мотороли".

Зауважимо, що бойовики звинувачують Валентину Бучок у державній зраді.

За словами самої жительки Донецька, вони дотримуються проукраїнських поглядів.

Також Бучок стверджує, що у 1985 році мала судимість за статтею "Вбивство".

Читайте також: Інформаторську мережу бойовиків виявили на Луганщині

Теги: Україна Новини Донецька Війна на Донбасі СБУ
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Чому всі обговорюють нового голову НБУ, але ніхто не задається питанням про звіт нині діючої?
сьогодні, 08:14 Чому всі обговорюють нового голову НБУ, але ніхто не задається питанням про звіт нині діючої?
Микола Давидюк 253
28 лютого, 22:40 "Автобан": злочин в ім'я кохання на фоні параду дорогих автомобілів
Юлія Ліпенцева 688
Признание Россией паспортов
28 лютого, 22:15 Признание Россией паспортов "ЛДНР" – это хорошо
Дмитро Бєлобров 4448
Яма на ямі: чому українські дороги ніяк не стануть схожими на німецькі
28 лютого, 21:00 Яма на ямі: чому українські дороги ніяк не стануть схожими на німецькі
Анна Косинська 1414
Плани на березень: куди піти?
28 лютого, 20:03 Плани на березень: куди піти?
244
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
Порошенко назвав головних ворогів України
3 листопада 2016 , 14:59 1
Поліцейські України вшановують пам'ять вбитих колег: огляд соцмереж
 26 вересня 2016 , 14:04
Як підключити роутер самому: покрокова інструкція
15 березня , 12:53
День Гідності і Свободи: спецпроект
 21 листопада 2016 , 19:15
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук