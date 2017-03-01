Терористи стверджують, що затримали українську шпигунку

Так зване "міністерство дежрбезпеки" фейкової "ДНР" затримало жительку Донецька Валентину Бучок 1965 року народження.

Терористи, зокрема, наголошують, що жінку у серпні 2016 року завербували співробітники СБУ.

За даними бойовиків, пані Бучок працювала електромонтером компанії ДТЕК, відтак могла безперешкодно заходити у домівки жителів, а також на території важливих підприємств Донецька.

Терористи стверджують, що жінка таким чином збирала інформацію про військовослужбовців псевдореспубліки та передавала її СБУ.

Згодом дончанка під час допиту підкреслила, що фотографувала деякі будівлі, серед яких був і будинок "Мотороли".

Зауважимо, що бойовики звинувачують Валентину Бучок у державній зраді.

За словами самої жительки Донецька, вони дотримуються проукраїнських поглядів.

Також Бучок стверджує, що у 1985 році мала судимість за статтею "Вбивство".

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