Терористи захопили Хмельницьку АЕС: ефектні навчання спецпризначенців

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У Нетішині, що на Хмельниччині, понад 200 бійців поліцейських спецпідрозділів взяли участь у навчаннях, які організував Антитерористичний центр при СБУ.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Головне управління Нацполіції у Хмельницькій області.
Зауважимо, що разом зі спецпризначенцями участь у навчаннях брали патрульні, кінологи, вибухотехніки, а також працівники 5-ти прилеглих до Нетішина відділів і відділень поліції.
Крім того, були присутніми співробітники Служби безпеки України, Нацгвардії, Державної служби з надзвичайних ситуацій, представники органів державної влади та управління.
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За діями силовиків стежили міжнародні спостерігачі.
Під час навчань спецпризначенці намагалися знайти та знешкодити диверсійно-розвідувальні групи поблизу Хмельницької АЕС, яка є особливо важливим об’єктом електроенергетики.
Так, за легендою терористи проникли до Нетішина та планували здійснити теракти на важливих об’єктах інфраструктури міста.
"Силовики повністю впоралися з поставленими завданнями: виявили та нейтралізували усіх диверсантів, знешкодили закладені вибухові пристрої у місцях масового скупчення людей і на об’єктах інфраструктури, а також визволили заручників", – наголосили у прес-службі Хмельницької обласної поліції.