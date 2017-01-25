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Тимчук пояснив, чому українська армія почала "повзучий наступ"

18:55, сьогодні 2096 Читать новость на русском
Щоб відмовитись від мінських угод, треба знайти альтернативу
Щоб відмовитись від мінських угод, треба знайти альтернативу / dnepr.info

Тактика "повзучого наступу", яку зараз демонструє українська армія на фронті, – це спроби Києва примусити російсько-терористичні війська виконувати мінські угоди.

Про це заявив нардеп від "Народного фронту" Дмитро Тимчук в коментарі виданню "Гордон".

"Якщо говорити про Дебальцевський плацдарм, то я вважаю, що у ЗСУ є карт-бланш на дії на цій ділянці, так як за мінськими угодами його повинна контролювати Україна. Якщо дивитися з політичної точки зору, наша сторона примушує російсько-терористичні війська виконувати "Мінськ". Я бачу тільки таку інтерпретацію того, що відбувається. Що стосується подальших дій української армії, то тут постає питання політичної волі", – пояснив Тимчук.

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Він додав, що перед тим як відмовлятись від мінських угод треба знайти альтернативу.

"Ми розуміємо, що мінські угоди не працюють, але щоб від них відмовитися, необхідно запропонувати альтернативу. Ми її пропонуємо. Є законопроект про визнання окремих районів Донецької та Луганської областей окупованими територіями. Тобто ми визнаємо ці території окупованими Росією, підключаємо міжнародне право", – додав нардеп.

Теги: Політика Україна АТО Війна на Донбасі Мінські домовленості
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