Трамп – Ірану: Ні миру, ані війни

Президент США Дональд Трамп в своїй промові перед Конгресом звинуватив Іран в потужному фінансуванні тероризму. Таким чином, за його думкою, угода про іранську ядерну програму має бути істотно змінена.

"Ми не можемо й не станемо підтверджувати виконання Іраном своїх обов‘язків!". Такова суть промови, яку Трамп проголосив перед конгресменами, зажадав розробки нової, жорсткішої стратегії в поводженні з Іраном. Він, принаймні, поки що, не стане відмовлятися від угоди щодо іранської ядерної програми, але й погоджуватися, що ця угода – в інтересах США, не стане.

На думку Трампа, ця угода стає Америці занадто дорого й була розрахована лише на короткий термін дії. Уряд Ірану – "радикальний", "фанатичний" та фінансує терористів. "Дві улюблені пісеньки іранського режиму – це "смерть США" та "смерть Ізраїлю", – підкреслив президент. Можливо, що Іран та Північна Корея співробітничають в ядерній галузі. Висновок: угода з Іраном – це "одна з найгірших та найбільш однобоких акцій всіх часів" і вона є "неприйнятною".

Трамп підкреслив, що він запропонував Конгресові, адміністрації та міжнародним партнерам допрацювати цю угоду. Досі ракетна програма Ірану була спом‘янута в ній лише парою слів, а вона ж є вкрай важливою. Окрім того, потрібно переписати так звані "правила заходу" (Sunset-Rules), які обмежують дії окремих положень ядерної угоди. Вона має краще виконуватись та бути краще контрольованою. В минулому Іран неодноразово "лякав" інспекторів, так що ті недостатньо жорстко контролювали його ядерні об‘єкти.

Окрім того, Трамп волів би запровадити окремі санкції проти Корпуса Стражів ісламської революції – ці елітні війська підкоряються напряму аятоллі Алі Хаменеї та є відповідальними, зокрема, за зарубіжні військові операції – наприклад, в Сирії. Цікаво, що саме вони є основними союзниками Росії в сирійській війні: можна сказати, що Корпус стражів надає військам Башара Асада найбільшу підтримку людьми та технікою – більшу, ніж Росія. Окрім того, саме "стражі" контролюють анархічне ліванське терористичне угрупування "Хізбалла" та наказують йому, що та де робити. Тож будь-яке ослаблення цієї іранської сили означатиме неминуче ослаблення Асада та його російських "патронів", а також можливу зміну військової ситуації в Сирії.

Читайте також: Військовий експерт помітив приголомшливу схожість між безпілотниками Росії та Ірану

Американський почекун

Отже, ядерна угода з Іраном для Трампа – "найгірша домовленість усіх часів" та навіть "ганьба для Сполучених Штатів". Далебі, схоже, що в ній є щось, від чого президент так просто не може відмовитись.

Окрім США та Ірану, ця угода була підписана Великою Британією, Францією, Китаєм та Росією – тобто, постійними членами Ради Безпеки ООН, а також Німеччиною та Євросоюзом. Те, що Дональд Трамп не відмовиться від неї, пророкувала ще напередодні його промови газета The New York Times. Втім, вже тоді стало ясно, що "довідку про виконання" він Іранові теж не дасть. Свого часу республіканці спромоглися записати необхідність такої довідки до закону, аби навантажити на Барака Обаму політичну відповідальність за можливе невиконання Іраном домовленостей.

Щодо Трампа – то за минулі тижні його радники мало не об коліно його ламали, аби він навіть думати не смів відмовлятися від угоди. В червні, під час наради з мінистром закордонних справ Рексом Тіллерсоном та шефом Пентагона Джеймсом Маттісом, він, як повідомила газета Washington Post, буквально підірвався: обидва радили йому не чіпати угоду з Іраном, а він чорно лаявся та обіцяв його розірвати – й нехай буде, що буде. Тепер, схоже, Трамп знехотя, але поступився.

Які ж "червоні лінії" для Ірану, так звані Trigger Points, будуть передбачені в новому законі – поки що це незрозуміло, позаяк їх має схвалювати Конгрес. Уряд, щоправда, вже обговорив законопроект з найбільш впливовими сенаторами, зокрема – з Бобом Коркером, головою зовнішньополітичного комітету Сенату. Окрім того – із сенатором-республіканцем Томом Коттоном, радником Трампа з іранських питань. Конгрес ці пропозиції може змінити або доповнити. Можуть навіть бути запроваджені нові санкції проти Ірану – щоправда, це вважається малоймовірним, бо означало б кінець угоди, як такої. Ну, або ж Конгрес може взагалі нічого не робити – така ймовірність також існує.

Читайте також: Дві компанії з України потрапили до списку санкцій США проти Ірану

"Не подобаєшся ти мені!"

Дональд Трамп скаржиться, що ядерна угода з Іраном визначає всю американську стратегію в поводженні з цією країною – і це, враховуючи дестабілізуючий вплив Ісламської республіки в Іраку, в Сирії, в Лівані та в Йемені, має бути змінено. Іран підтримує також і відверто терористичні організації – в підтримці світового тероризму його звинувачував раніш і Рекс Тіллерсон. Окрім того, він становить цілком конкретну загрозу для Ізраїлю та надає бойовиків для численних збройних конфліктів як на Близькому Сході, так і в усьому світі.

Для зміни закону про імплементацію угоди, Трампові потрібна підтримка Сенату, де він буде залежним від голосів демократів. А вони не вельми бажають допомагати президентові досягнути успіху – неважливо, якого. Окрім того, Трамп вже встиг "побити горщики" з одним із найважливіших зовнішньополітичних діячів США – з пом‘янутим вже Бобом Коркером, який заявив, що Білий Дім, мовляв – це такий "дитячий садочок для дорослих", в якому вихователі весь час прогулюють свої зміни. В інтерв‘ю NYT Коркер підкреслив, що має достовірну інформацію про те, що співробітники Білого Дому постійно змушені боротися за збереження бодай якогось контролю над Трампом, аби той вчергове не наламав дрів. Результат цієї боротьби – певно, оця його пропозиція про те, як поводитись з Іраном.

Позаяк Іран відмовляється від додаткових переговорів по ядерній угоді – нові її положення залежать, скоріш, від переговорів з європейцями. Тут можуть бути введені пункти про, скажімо, обмеження в використанні балістичних ракет. На міжнародному рівні "підписанти" дали зрозуміти, що вони не готові починати все з початку. Надто багато часу та зусиль знадобилося, аби підписати цю угоду в 2015 році.

Щоправда, залишається відкритим питання – що станеться, якщо США справді в односторонньому порядку ухвалять нові санкції проти Ірану? Як відреагує на це Тегеран? Чи відмовиться, в свою чергу, від угоди самостійно? З точки зору Трампа – це був би не найгірший варіант.

Читайте також: Ще одна країна погрожує США ракетним ударом