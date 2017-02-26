10:47
26 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА O.TORVALD
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Смерть російського дипломатичного гуру. Путін проти Хрущова
Вєсті Кремля
19:55, 25 лютого
Вєсті.UA. Жир. Новий Яценюк. Коаліція по-українськи
Вєсті.UA
22:25, 25 лютого
Лікарські війни: хто і скільки заробляє на пацієнтах
ЦРУ
08:46, 24 лютого
Підсумковий випуск новини за 21:00: Савченко в гостях у бойовиків. Депутати на блокаді
Випуск новин
22:20, 25 лютого
Жодна з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:43, 22 лютого
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА O.TORVALD

Трамп бойкотуватиме щорічний обід із журналістами

09:40, сьогодні 189 Читать новость на русском
Дональд Трамп
Дональд Трамп / vesti.ru

Президент США Дональд Трамп заявив, що не прийде на щорічний обід з кореспондентами у Білому Домі.

Про це він написав у своєму Twitter.

"Я не піду на обід Асоціації кореспондентів Білого дому в цьому році. Побажайте всім всього хорошого і прекрасного вечора!", – написав Трамп.

Спільний обід мав відбутись 29 квітня і це традиційний щорічний захід із з представниками Асоціації кореспондентів Білого дому. На нього запрошують знаменитостей, політиків та журналістів. Зазвичай на ньому присутні і глава держави та віце-президент.

Читайте також: Трамп закликав своїх прихильників провести "найбільший мітинг"

Як відомо, Трамп неодноразово критикував американські ЗМІ за те, що вони публікують про нього критичні матеріали. А раніше він назвав журналістів, які, за його словами, поширюють фейк – ворогами американського народу.

Теги: Політика
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Як Україна фінансує своїх убивць
сьогодні, 08:30 Як Україна фінансує своїх убивць
Дмитро Снєгирьов 1782
Виступи усіх фіналістів нацвідбору Євробачення: опубліковані відео
25 лютого, 22:59 Виступи усіх фіналістів нацвідбору Євробачення: опубліковані відео
1128
Україно, отак треба боротися з корупцією!
25 лютого, 22:15 Україно, отак треба боротися з корупцією!
Микола Давидюк 3016
25 лютого, 20:07 "Не їжте один одного": як підготувати тіло і дух до Великого посту
Яніна Ткачук 1553
Фінал нацвідбору на Євробачення-2017 (Відео)
25 лютого, 19:02 Фінал нацвідбору на Євробачення-2017 (Відео)
3662
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 6
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня 2016 , 07:41 71
Журналісти з'ясували, ким був Овідіопольський різник
 30 грудня 2016 , 10:18
"Приватбанкнаш": про наслідки його націоналізації для українців
 19 грудня 2016 , 20:01 3
Курс валют на 18 листопада: долар і євро несподівано здешевшали
 18 листопада 2016 , 08:34
Українцям пропонують iPhone 7 напрокат
 15 листопада 2016 , 15:56 1
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук