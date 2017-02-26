Трамп бойкотуватиме щорічний обід із журналістами

Президент США Дональд Трамп заявив, що не прийде на щорічний обід з кореспондентами у Білому Домі.

Про це він написав у своєму Twitter.

"Я не піду на обід Асоціації кореспондентів Білого дому в цьому році. Побажайте всім всього хорошого і прекрасного вечора!", – написав Трамп.

Спільний обід мав відбутись 29 квітня і це традиційний щорічний захід із з представниками Асоціації кореспондентів Білого дому. На нього запрошують знаменитостей, політиків та журналістів. Зазвичай на ньому присутні і глава держави та віце-президент.

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Як відомо, Трамп неодноразово критикував американські ЗМІ за те, що вони публікують про нього критичні матеріали. А раніше він назвав журналістів, які, за його словами, поширюють фейк – ворогами американського народу.