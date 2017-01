Трамп проти Трампа

Якою буде доля санкцій, впроваджених ще адміністрацією Обами проти Росії, наразі не зрозуміло. Заяви з Білого дому звучать доволі суперечливі.

Російська "Комсомольская правда" (де Україну інакше як "нєзалєжной" не йменують) залюбки смакує тему санкцій, які Трамп буцімто ось-ось скасує.

У Старому і Новому Світі санкції проти Росії вводилися і пролонговувалися під тиском тієї частини американських еліт, яку уособлювала Хілларі Клінтон, але президентські перегони вона програла. Тому є переконання, що всі обмеження скасують. А якщо на майбутніх виборах в Німеччині народ скаже "ні" канцлеру ФРН Ангелі Меркель (яка вела бездумну проамериканську політику протягом всього часу свого правління), ембарго знімуть ще швидше,

– пише "КП".

Правда в тому, що питання санкцій на сьогодні дійсно є ключовим. Як вчинить Трамп із "покаранням", накладеним на Росію? На відміну від всезнаючої "КП", переконання в тому, що "всі обмеження скасують", у нас нема. Але, на жаль, немає переконання й у зворотному. У сьогоднішньому огляді закордонної преси ми підсумовуємо найважливіші заяви, зроблені на цю тему.

Добре сміється той, хто сміється останнім

А почнемо з Келліенн Конвей, однієї з радниць Дональда Трампа, котра в понеділок висміяла пропозицію демократів створити двопартійну, незалежну комісію з розслідування звинувачень на адресу Росії щодо втручання в американські вибори, передає USA Today.

Видання нагадує, що спецслужби США минулого тижня повідомили, що Москва, під керівництвом президента Путіна, отримала доступ до електронного листування Демократичної партії, а потім оприлюднила його, щоб зашкодили Хілларі Клінтон та сприяти Дональду Трампу. Дізнавшись про хакерські атаки з боку РФ, Барак Обама вислав з країни 35 російських дипломатів.

Справа в тому, що демократи стали суперзацікавленими у цьому питанні після того, як вибори не пішли так, як вони хотіли й очікували,

– наголосила Конвей в інтерв’ю USA Today.

Вона поставила під сумнів необхідність додаткових розслідувань щодо звітів про російське хакерство у процесі виборчої кампанії. Конвей зауважила, що новообраний президент розгляне скасування деяких заходів, запроваджених Обамою, повідомляє видання.

Я передбачаю, що президент Трамп захоче переконатися, що наші дії є пропорційними до того, що сталося, на підставі того, що ми знаємо,

– сказала Конвей.

Остання заява досить серйозна. Нагадаємо, що у минулому "Відлунні тижня" ми писали про звіт, який для Трампа готували спецслужби США – з приводу кібератак з боку Росії. Попри всі саркастичні зауваження, які Трамп відпускав на адресу команди розслідувачів, котрі готували цей звіт, президент США був зрештою вимушений погодитися з їхніми висновками.

"He’s not denying entities in Russia are behind these particular hackings" – "Він не заперечує, що Росія стоїть за конкретними зламами", – заявляє майбутній керівник апарату Трампа Рейнс Прібус. Трамп "accepts the findings" – "приймає висновки" (розвідників), говорить Прібус в інтерв’ю Fox News. Водночас Прібус додає, що в успішності атак на Інтернет-ресурси Демократичної партії винна сама Демократична партія – треба було, мовляв, краще дбати про власну безпеку.

Але випад Прібус проти демократів не є головним у його месиджі. Головне те, що Трамп погодився із висновками експертів. В такому разі заява Конвей щодо можливості перегляду санкцій відносно Росії виглядає дещо сумнівною. Адже сказане Конвей суперечить інформації від Прібуса. Чи можливо припустити, що хтось із цитованих осіб погано поінформований чи вкладає в уста Трампа власні думки? Навряд чи. Тоді, ймовірно, неузгодженість тверджень Конвей та Прібуса свідчить про певні коливання самого Трампа? Ця версія виглядає правдоподібною, особливо якщо взяти до уваги скандал, який вибухнув у вівторок.

Російські повії у ліжку американського президента

Як відомо, прізвище американського президента перекладається українською як "козир". Саме з козиря вирішила піти російська влада, яка нібито накопичила на Трампа серйозний компромат – мабуть, в якості превентивного заходу. "Російські спецслужби можуть мати в своєму розпорядженні компрометуючу інформацію про особисте життя та про фінанси новообраного президента США Дональда Трампа. Таке твердження міститься в двохсторінковому документі, з яким керівники національної розвідки США ознайомили Барака Обаму та самого Трампа, повідомила 11 січня Deutsche Welle з посиланням американський телеканал CNN.

За даними журналістів, ці ймовірні відомості американська розвідка отримала від колишнього агента британської спецслужби MI6. Виходячи з попереднього досвіду роботи з цим екс-агентом, співробітники американських спецслужб поставилися до наданої ним інформації з довірою. Тепер достовірність і коректність його повідомлень про Трампа перевіряється,

– передає Deutsche Welle.

На додачу до тих двох сторінок, з якими ознайомили Обаму та Трампа, ресурс Buzzfeed опублікував ще 35 сторінок компромату, що стосується американського президента. Видання наголошує: це – повна версія тієї засекреченої інформації, котра була надана британським розвідником. Buzzfeed також цитує адвоката Трампа Майкла Коена, який заявив, що подібна сенсація є "просто смішною".

Очевидно, що людина, яка її створила, видобула інформацію з власної уяви – в надії, що ліберальні ЗМІ вчепляться в цю фейкову історію з будь-яких власних міркувань,

– говорить Коен.

Сам Трамп відреагував на існування компромату на себе у властивій йому експресивній манері. У мікроблозі на Твіттері він надрукував капслоком: "FAKE NEWS – A TOTAL POLITICAL WITCH HUNT!" ("Фейкові новини – суцільне політичне полювання на відьом!").

FAKE NEWS - A TOTAL POLITICAL WITCH HUNT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 січня 2017 р.

У достовірності документів, викладених в Інтернет Buzzfeed, засумнівалася й знаменита WikiLeaks – відома на весь світ спільнота, зайнята обнародуванням секретних документів. "35 page PDF published by Buzzfeed on Trump is not an intelligence report. Style, facts and dates show no credibility" – ці 35 сторінок "не є звітом розвідки. Стиль, факти та дати не викликають довіри", – йдеться на Твіттері WikiLeaks.

35 page PDF published by Buzzfeed on Trump is not an intelligence report. Style, facts & dates show no credibility.https://t.co/twa8pJMMtP — WikiLeaks (@wikileaks) 11 січня 2017 р.

Хай там як, а 35 сторінок від Buzzfeed – захопливе чтиво. І хоча увагу англомовних користувачів Інтернету в першу чергу привернув пасаж із російськими проститутками, яких Трампу нібито замовляли в 2013-му в московський готель Ritz Carlton (а також ті сексуальні збочення, до яких вдавався Трамп та його гості), не слід забувати, що ця історія торкається передусім тісних особистих контактів Трампа з російським істеблішментом.



В Росії спростовують причетність до збирання та оприлюднення компромату на Дональда Трампа. Про це повідомляє прес-секретар Путіна Дмітрій Пєсков (на фото – справа)

Контактів наскільки тісних, що в світлі останніх новообраний президент постає фігурою заангажованою та упередженою. Особливо, якщо помножити це на доведене американськими спецслужбами втручання РФ у перебіг президентських виборів, зазіхання Росії на реноме головного суперника Трампа – Хілларі Клінтон та явне підігрування самому Трампу.

Проводячи у середу свою першу велику прес-конференцію, Дональд Трамп зробив три важливі акценти. По-перше, вкотре заперечив будь-які зв’язки з Росією ("У мене немає справ з Росією, у мене немає боргів в Росії", – сказав він, чотири рази повторивши цю фразу). По-друге, висловився з приводу хакерських атак ("Я думаю, що це була Росія").



"I HAVE NOTHING TO DO WITH RUSSIA – NO DEALS, NO LOANS, NO NOTHING!", – зазначив Трамп у Твіттері, що означає "в мене нічого немає в Росії – ані угод, ані кредитів, нічого!"

Й, по-третє, пообіцяв не бути для Путіна комфортним політиком.

Я не знаю, чи вдасться мені налагодити відносини з Путіним. Може, не вдасться. Але якщо ні, то як ви думаєте, чи могла б Хілларі [Клінтон] бути жорсткішою з Путіним, ніж я? Я буду жорсткішим,

– заявив Трамп, передає BBC.

"Але якщо Путіну подобається Трамп, я вважаю це здобутком, а не проблемою", – додав він.

Останні дві репліки можна трактувати по-різному, як майже й все, що зараз говорить Трамп. Саме тому ми й досі не маємо чіткої відповіді на головне питання, пов’язане із долею антиросійських санкцій. Як поведе себе американський лідер з урахуванням всіх закидів, що прозвучали на його адресу протягом останнього часу? Захоче обірвати інкриміновані йому зв’язки з Кремлем чи не наважиться на подібний радикальний крок?..

Далі буде

Тим часом в американському Конгресі все наполегливіше звучать голоси відносно необхідності продовжити розслідування як хакерських атак, так і зв’язків Трампа з Кремлем. На цьому, зокрема, наполягає сенатор-республіканець Ліндсі Грем, повідомляє американське видання Politico.

Я хочу знати всі речі про Росію – такими, якими вони є,

– говорить Грем. І додає, що йому невідомо, чи проводить з даного приводу своє розслідування ФБР, але він наполягає, аби впливом Росії на США впритул зайнявся би Конгрес.

"Після виборів, – пише Politico, – законодавці в основному намагалися уникати заяв, котрі поставили б під сумнів питання легітимності Трампа". Але тепер лідер сенатської меншості демократ Гаррі Рід у письмовому зверненні до глави ФБР Джеймса Комі зазначає таке: "Стало ясно, що ви володієте вибухонебезпечною інформацією щодо тісних зв’язків між Дональдом Трампом, його радниками та Росією", відтак є нагальна потреба зробити таку інформацію загальнодоступною, наполягає Рід.

Наразі деякі антитрампівські групи намагаються підвищити свою обізнаність щодо відносин команди Трампа із Росією,

– резюмує Politico.

Зауважимо в дужках, що серед тих, хто прагне такої обізнаності, наявні не лише опоненти Трампа з табору демократів, а й деякі особливо затяті "яструби" з числа його колег-республіканців. Так, 10 січня стало відомо, що американські сенатори внесли на розгляд Конгресу США законопроект про можливість введення додаткових обмежувальних заходів щодо Росії через кібератаки, в яких Вашингтон звинувачує Москву. Серед авторів документу – республіканці Джон Маккейн, Ліндсі Грем, Марк Рубіо та демократи Бен Кардін і Роберт Менендес.

Ми хочемо оголосити сьогодні, що вносимо в палату представників і Сенат відповідний законопроект, який створив би незалежну об'єктивну комісію для вивчення хакерських атак Росії проти США та дав би рекомендації щодо того, яким чином ми можемо захистити себе і як нам поводитися в контексті того, що Росія зробила зі США,

– прокоментував ініціативу сенатор Бен Кардін, передає Інтернет-видання TalkMediaNews.

Щоправда, подальша доля такого законопроекту викликає певні занепокоєння. "Для того, щоб бути прийнятим Конгресом, йому потрібні голоси демократів з превалюванням голосів республіканців, або широка підтримка з обох сторін. А для того, щоб подолати вето Трампа, законопроекту знадобляться дві третини голосів в обох палатах Конгресу", – зазначає Vox.



Не всім республіканцям (символ партії – слон) імпонує персона Трампа. Джон Маккейн, Ліндсі Грем та Марк Рубіо спробують провести через Конгрес законопроект щодо посилення санкцій відносно Росії

Поки що не зрозуміло, наскільки вагомою може бути підтримка Конгресу цього законопроекту, додає видання. І цитує члена комітету Сенату з міжнародних відносин республіканця Джеймса Риша, котрий говорить, що "кожен зараз мусить зупинитися, перевести подих і визначитися, куди він йтиме далі, перш ніж будувати конкретні плани".

Ми знаходимося у стані перманентних змін, і це не найкращий час, аби діяти настільки серйозно, наскільки нам це пропонують,

– пише Vox.

Відтак чимало важливих моментів лишаються на сьогодні невизначеними. А для побудови скільки-небудь адекватного прогнозу на майбутнє бракує багатьох перемінних. Невідомо, чи станеться найближчим часом викид ще якогось компромату. А якщо це станеться, то неясно, які емоції превалюватимуть у Дональда Трампа – гнів чи страх перед Кремлем. Відкритим є й питання щодо того, чи вдасться "яструбам"-республіканцям "дотиснути" свого президента. На думку американського політолога Алана Ліхтмана, Трамп вже зараз створює підстави для імпічменту, повідомляє The Washington Post.



Політолог Алан Ліхтман передбачив обрання Трампа президентом США, а тепер пророкує його імпічмент

Але ми не будемо зазирати так далеко, тим паче, що Трампом поки не пройдена процедура інавгурації. Як то кажуть, боротися із труднощами варто по мірі їх надходження. Тож дотримуймося цього золотого правила.

Читайте також: ТРАМПування Росією: про компромат на президента США і його наслідки