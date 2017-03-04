Трамп висловив Обамі серйозні звинувачення

Президент Дональд Трамп звинуватив Барака Обаму у прослуховуванні його телефонів у жовтні 2016-го.

Про це Трапм написав у Twitter.

Жахливо. Тільки-но дізнався, що Обама прослуховував мої розмови в Trump Tower незадовго до перемоги! Нічого не знайшли,

– написав він.

За словами Трампа, такий факт може стати новим Вотергейтським скандалом.

Як низько впав президент Обама, прослуховуючи мої телефони під час священного виборчого процесу. Це Вотергейтський скандал,

– додав він.

Terrible! Just found out that Obama had my "wires tapped" in Trump Tower just before the victory. Nothing found. This is McCarthyism! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 березня 2017 р.

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