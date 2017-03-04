Трамп висловив Обамі серйозні звинувачення

Президент Дональд Трамп звинуватив Барака Обаму у прослуховуванні його телефонів у жовтні 2016-го.
Про це Трапм написав у Twitter.
Жахливо. Тільки-но дізнався, що Обама прослуховував мої розмови в Trump Tower незадовго до перемоги! Нічого не знайшли,
– написав він.
За словами Трампа, такий факт може стати новим Вотергейтським скандалом.
Як низько впав президент Обама, прослуховуючи мої телефони під час священного виборчого процесу. Це Вотергейтський скандал,
– додав він.
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