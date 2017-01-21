Тривожна ніч в АТО. Україна знову втратила героя

За останню добу бойовики збільшили кількість обстрілів. Загалом у штабі АТО зафіксовано 25 обстрілів.

Про це повідомили у прес-центрі штабу.

Зокрема, найбільше обстрілів було на Маріупольському напрямку. Там ворог атакував Широкине, Павлопіль, Талаківку, Гнутове та Тарамчук. По Новотроїцькому вогонь вів снайпер.

На Донецькому напрямку бойовики обстрілювали Авдіївку та Зайцеве. З 82 міліметрових мінометів атакували позиції українських бійців в районі Новоселівки Другої.

На Луганщині під обстріли бойовиків потрапили Новозванівка, Сизе та Станиця Луганська.

Нагадаємо, минулої доби у зоні АТО зафіксували 19 обстрілів. Внаслідок обстрілів загинув один український боєць.