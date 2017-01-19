Турецька поліція затримала організатора виставки, на якій розстріляли російського посла

Правоохоронці хочуть перевірити, чи не був він пов'язаний з убивцею дипломата.
Зловмисник за кілька днів до замаху заходив у виставковий центр, щоб підготуватися до нападу.
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Нагадаємо, 19 грудня увечері в Анкарі розстріляли посла Росії в Туреччині Андрія Карлова.
Згодом з'яусувалося, що посла Росії в Туреччині Андрія Карлова застрелив офіцер турецької поліції в художній галереї в Анкарі на знак "помсти" за конфлікт у Сирії.
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