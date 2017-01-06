Тюремний бунт в Бразилії: деякі тіла убитих були обезголовлені

Тюремні бунти не вщухають у Бразилії. Під час заколоту у в'язниці на півночі країни убили 33 людини, а деякі тіла знайшли обезголовленими.

Наразі бунтівників утихомирили, ситуацію взяли під контроль.

Влада впевнена, що заворушення є наслідком боротьби наркодилерів за вплив у регіоні. Зокрема, на кордоні з Колумбією, Венесуелою, Перу та Гаяною.

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Додамо, цей бунт спалахнув всього за кілька днів після того, як у сусідньому штаті тюремний заколот забрав життя майже шести десятків людей.