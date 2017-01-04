У Білому домі пояснили, чому не ввели санкції проти Путіна

Офіційний Вашингтон не вводить санкції проти президента Росії Володимира Путіна, оскільки це "екстраординарні" заходи. США вводять санкції проти лідерів країн тільки за "певних обставин", заявив на прес-конференції представник Білого дому Джош Ернест.
Відео прес-конференції опубліковано на офіційному каналі Білого дому на YouTube.
Ернест відповідав на питання журналіста про те, чому президент Росії не був згаданий серед осіб, пов'язаних з передбачуваними хакерськими атаками і чи не пов'язано це з відсутністю доказів у США.
Розвідка (Міністерство національної безпеки США і ФБР) представила доповідь, яка позначила значущість дій, які Росія провела проти США,
– заявив Ернест, зазначивши, що висновки доповіді повинні були бути донесені до найвищого керівництва Росії.
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При цьому представник Білого дому пояснив, що вважає ситуацію з передбачуваним втручанням Росії у вибори в США "певними обставинами", однак недостатніми для введення санкцій проти Путіна.
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