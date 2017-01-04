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У Білому домі пояснили, чому не ввели санкції проти Путіна

21:08, сьогодні 1344 Читать новость на русском
Джош Ернест
Джош Ернест / Getty Images

Офіційний Вашингтон не вводить санкції проти президента Росії Володимира Путіна, оскільки це "екстраординарні" заходи. США вводять санкції проти лідерів країн тільки за "певних обставин", заявив на прес-конференції представник Білого дому Джош Ернест.

Відео прес-конференції опубліковано на офіційному каналі Білого дому на YouTube.

Ернест відповідав на питання журналіста про те, чому президент Росії не був згаданий серед осіб, пов'язаних з передбачуваними хакерськими атаками і чи не пов'язано це з відсутністю доказів у США.

Розвідка (Міністерство національної безпеки США і ФБР) представила доповідь, яка позначила значущість дій, які Росія провела проти США,
– заявив Ернест, зазначивши, що висновки доповіді повинні були бути донесені до найвищого керівництва Росії.

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При цьому представник Білого дому пояснив, що вважає ситуацію з передбачуваним втручанням Росії у вибори в США "певними обставинами", однак недостатніми для введення санкцій проти Путіна.

Теги: Політика США хакери Новини Росії Володимир Путін Санкції
Джерело: 24 Канал
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