20:08
26 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Смерть російського дипломатичного гуру. Путін проти Хрущова
Вєсті Кремля
19:55, 25 лютого
Вєсті.UA. Жир. Новий Яценюк. Коаліція по-українськи
Вєсті.UA
22:25, 25 лютого
Лікарські війни: хто і скільки заробляє на пацієнтах
ЦРУ
08:46, 24 лютого
Випуск новин за 17:00: Обстріл Авдіївки. Нова федерація
Випуск новин
19:09, сьогодні
Жодна з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:43, 22 лютого
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017

У Білорусі масові протести

18:15, сьогодні 2260 Читать новость на русском
Білорусь
Білорусь / ТУТ

Тисячі людей у низці білоруських міст в неділю, 26 лютого, вийшли на протести проти "податку на дармоїдство".

Про це повідомляє БелаПАН.

У Вітебську та Бобруйську на вулиці вийшли в цілому близько 2 тисяч осіб. У Барановичах мітинг відвідали близько 300 осіб. У Бресті протестували близько 250 осіб.

Раніше аналогічні акції відбулися в Мінську, Гомелі, Гродно, Могильові.

Низка учасників тодішніх акцій отримала повістки з міліції.

Читайте також: "Марш розлючених білорусів": чому відбувся і як пройшов масштабний мітинг в Мінську

Нагадаємо, так званий "податок на дармоїдство" Олександр Лукашенко ввів 2 квітня 2015 року.

Теги: протести Білорусь
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 6
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня 2016 , 07:41 71
Меми тижня: кулаки Парасюка, недопалок Шкіряка та реп від Путіна
 25 вересня 2016 , 20:00 1
Журналісти з'ясували, ким був Овідіопольський різник
 30 грудня 2016 , 10:18
У Карпатах на канатній дорозі застрягли понад 50 туристів
 4 січня , 16:21
Жоден боєць не загинув і не постраждав за добу на фронті
2 жовтня 2016 , 13:30 8
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук