У Білорусі масові протести

Тисячі людей у низці білоруських міст в неділю, 26 лютого, вийшли на протести проти "податку на дармоїдство".

Про це повідомляє БелаПАН.

У Вітебську та Бобруйську на вулиці вийшли в цілому близько 2 тисяч осіб. У Барановичах мітинг відвідали близько 300 осіб. У Бресті протестували близько 250 осіб.

Раніше аналогічні акції відбулися в Мінську, Гомелі, Гродно, Могильові.

Низка учасників тодішніх акцій отримала повістки з міліції.

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Нагадаємо, так званий "податок на дармоїдство" Олександр Лукашенко ввів 2 квітня 2015 року.