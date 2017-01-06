У Донецьку нагадали, завдяки кому Україна святкує Різдво у мирі та теплі

Голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський привітав всіх українців з Різдвом Христовим.

Відповідний допис з’явився на його сторінці у Facebook.

Щиро бажаю Вам миру, радості, світла, натхнення, віри у свої сили, віри в Україну, віри у нашу перемогу! А коли сядете до святкового столу, обов'язково згадайте тих, хто сьогодні на передовій захищає нас від хаосу та пітьми, а також забезпечує нам можливість у мирі та теплі святкувати Різдво!

– зауважив чиновник.

Також Жебрівський попросив "згадати шанобливо усіх тих, хто ціною свого життя і здоров'я відстояв наше право на гідне життя і право бути господарями на своїй землі".

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