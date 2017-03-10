14:45
10 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Водне православ'я. Росіянин з китайцем – браття навіки.
Вєсті Кремля
14:25, сьогодні
Вєсті.UA: Кличко в тумані. Державна таємниця СБУ
Вєсті.UA
21:32, 9 березня
Афери з кредитами: як через гроші обманюють друзі та банки
ЦРУ
08:10, сьогодні
Випуск новин за 13:00: Скандал зі
Випуск новин
14:12, сьогодні
Про статус окупованого Донбасу та невизначену більшість у Раді, – відверте інтерв’ю з Мустафою Найємом
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:16, 3 березня
Телеканал новин 24 Новини Технології
ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

У Facebook з'явилися повідомлення, які самознищуються

14:01, сьогодні 337 Читать новость на русском
Messenger Day є аналогом опції у Snapchat
Messenger Day є аналогом опції у Snapchat / snapchatfilterss.com

У Facebook Messenger з'явилася нова функція – історії, які самі зникають.

Як пише CNET, нова послуга, яка називається Messenger Day, є аналогом опції в Snapchat.

З Messenger Day ви зможете ділитися своїми фото та відео безпосередньо у месенджері. А після 24 годин ці статуси автоматично зникають.

Видання додає, що ця функція тестувалася з вересня минулого року в Польщі, а зараз запускається в міжнародному масштабі. Доступна вона буде на пристроях, що працюють під управлінням Android і iOS.

Читайте також: Під популярним додатком Facebook виявився троянський вірус

Теги: LifeStyle Facebook мобільні пристрої
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук