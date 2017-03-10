У Facebook з'явилися повідомлення, які самознищуються

У Facebook Messenger з'явилася нова функція – історії, які самі зникають.

Як пише CNET, нова послуга, яка називається Messenger Day, є аналогом опції в Snapchat.

З Messenger Day ви зможете ділитися своїми фото та відео безпосередньо у месенджері. А після 24 годин ці статуси автоматично зникають.



Видання додає, що ця функція тестувалася з вересня минулого року в Польщі, а зараз запускається в міжнародному масштабі. Доступна вона буде на пристроях, що працюють під управлінням Android і iOS.

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