У Генштабі пояснили, коли українські бійці можуть стріляти по бойовиках

Українські підрозділи, які перебувають на лінії розмежування, в разі загрози мають право на вогонь у відповідь.
Про це розповів начальник Генштабу Віктор Муженко, повідомляє УП.
Командир відділення при загрозі життя йому або його підлеглим на конкретному посту – чи це обстріл, чи це загроза висування якогось підрозділу до цього поста – має право відкривати вогонь у відповідь зі зброї, яка є у його підрозділу,
– сказав він.
Муженко зазначив, що те ж стосується і командирів взводу, роти та батальйону.
В нього вже є у розпорядженні міномети, але вони знаходяться в місцях відведення і тут відповідальність приймає старший начальник. Але з тієї зброї, яка не підлягає відведенню, він має право давати вогонь у відповідь,
– пояснив начальник Генштабу.
При цьому, за його словами, якщо приймають рішення про застосування у відповідь забороненої Мінськими угодами зброї, то про це обов'язково інформують СЦКК.
Прописана певна процедура, за якою командир бригади має повідомляти українську сторону СЦКК, а вона – росіян і ОБСЄ про те, що ведеться такий вогонь, і ми застосовуємо вогонь у відповідь. Якщо є нагальна потреба, то командир застосовує зброю і паралельно повідомляє , що є факт застосування такої зброї, бо була така необхідність,
– пояснив Муженко.
Читайте також: Муженко дав дозвіл військовим відкривати вогонь по бойовиках