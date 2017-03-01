У Генштабі пояснили, коли українські бійці можуть стріляти по бойовиках

Українські підрозділи, які перебувають на лінії розмежування, в разі загрози мають право на вогонь у відповідь.

Про це розповів начальник Генштабу Віктор Муженко, повідомляє УП.

Командир відділення при загрозі життя йому або його підлеглим на конкретному посту – чи це обстріл, чи це загроза висування якогось підрозділу до цього поста – має право відкривати вогонь у відповідь зі зброї, яка є у його підрозділу,

– сказав він.

Муженко зазначив, що те ж стосується і командирів взводу, роти та батальйону.

В нього вже є у розпорядженні міномети, але вони знаходяться в місцях відведення і тут відповідальність приймає старший начальник. Але з тієї зброї, яка не підлягає відведенню, він має право давати вогонь у відповідь,

– пояснив начальник Генштабу.

При цьому, за його словами, якщо приймають рішення про застосування у відповідь забороненої Мінськими угодами зброї, то про це обов'язково інформують СЦКК.

Прописана певна процедура, за якою командир бригади має повідомляти українську сторону СЦКК, а вона – росіян і ОБСЄ про те, що ведеться такий вогонь, і ми застосовуємо вогонь у відповідь. Якщо є нагальна потреба, то командир застосовує зброю і паралельно повідомляє , що є факт застосування такої зброї, бо була така необхідність,

– пояснив Муженко.

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