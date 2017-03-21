У Харківському метро сталася стрілянина: є поранені

Увечері 20 березня у Харкові в цокольному приміщенні станції метро "Південний вокзал" 31-річний житель області відкрив стрілянину.

Як повідомляє прес-служба обласної поліції, у підсумку було поранено в ногу 29-річного чоловіка.

Відтак, потерпілого доправили до лікарні з пораненням стопи.

Зазначається, що зловмисник стріляв з травматичного пістолета та робив це з хуліганських мотивів.

Згодом у підозрюваного правоохоронці вилучили речові докази – спецзасіб і гумову кулю.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Зауважимо, що санкція статті передбачає штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або громадські роботи терміном до двохсот годин, або виправні роботи терміном до одного року.

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