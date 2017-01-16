  • укр
  • рус
16:22
16 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Церква побачила гріх в балеті. В Росії таки пройшов нацизм
Вєсті Кремля
19:47, 14 січня
Вєсті.UA. Жир. Ляшко запросив Трампа на інавгурацію. Повернення
Вєсті.UA
23:06, 14 січня
Як аферисти в Рівному залишають без даху над головою сотні людей
ЦРУ
22:26, 12 січня
Випуск новин за 14:00: Штрафи комунальників через сніг. День жалоби в Киргизстані
Випуск новин
16:04, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Україна
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

У Харкові невідомі викрали жінку, щоб обміняти її на автомобіль

15:03, сьогодні 391 Читать новость на русском
Чоловіки декілька разів вдарили жінку та затягнули її до автомобіля
Чоловіки декілька разів вдарили жінку та затягнули її до автомобіля / Патрульна поліція Харкова

У Харкові сталося зухвале викрадення жінки з метою отримати викуп.

Про це повідомляє Патрульна поліція України на своїй сторінці у Facebook.

"Два невідомих чоловіки декілька разів вдарили жінку, затягнули її до автомобіля Opel та зникли у невідомому напрямку. Це сталось на вулиці Виноградній", – розповіли правоохоронці з посиланням на очевидців, які і повідомили про інцидент.

Відтак, поліція інформацію та орієнтування на Opel передала всім екіпажам міста.

За деякий час представники правоохоронних органів помітили вищезазначене авто та заблокували йому з Харкова.

"В салоні, окрім водія та пасажира, патрульні побачили зв’язану перелякану жінку, схожу за описом на зниклу. Вона мала тілесні ушкодження. Інспектори викликали на місце події слідчо-оперативну групу. Підозрюваних доставили до відділу поліції для з’ясування обставин події", – додали у прес-службі поліції.

За попередньою інформацією поліцейських, зловмисники викрали жінку з метою отримати викуп від її чоловіка – автомобіль ВАЗ-2108.

Читайте також: Викрадення дівчини у Львові. Поліція затримала п’яного чоловіка на Lexus

Теги: Україна Кримінал Поліція Харків Викрадення
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Жуки чи звірі: дізнайтесь, який із вас бітломан?
сьогодні, 15:45 Жуки чи звірі: дізнайтесь, який із вас бітломан?
Наталя Сколоздра 192
Гройсман проти безробітних
сьогодні, 14:46 Гройсман проти безробітних
Наталія Лебідь 1184
Тендер в
сьогодні, 14:28 Тендер в "Южному": як обійти ProZorro
218
Джо Байден в Україні: коротко про головне
сьогодні, 13:49 Джо Байден в Україні: коротко про головне
679
Нельзя заступаться за тех, кто живет в Украине по законам России
сьогодні, 12:53 Нельзя заступаться за тех, кто живет в Украине по законам России
Володимир Шередега 1 1941
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
Росія зміцнила сили в окупованому нею Криму завдяки С-400
13 січня , 11:46
Водій на вантажівці розтрощив житловий будинок: з’явилися фото
11 січня , 16:56
Члени уряду Гройсмана нарахували різну кількість безробітних в Україні
 сьогодні , 15:58
Кузьмі було б 48: життя, музика й ідеї, які сповідував музикант
 17 серпня 2016 , 14:15
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук