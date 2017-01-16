У Харкові невідомі викрали жінку, щоб обміняти її на автомобіль

У Харкові сталося зухвале викрадення жінки з метою отримати викуп.

Про це повідомляє Патрульна поліція України на своїй сторінці у Facebook.

"Два невідомих чоловіки декілька разів вдарили жінку, затягнули її до автомобіля Opel та зникли у невідомому напрямку. Це сталось на вулиці Виноградній", – розповіли правоохоронці з посиланням на очевидців, які і повідомили про інцидент.

Відтак, поліція інформацію та орієнтування на Opel передала всім екіпажам міста.

За деякий час представники правоохоронних органів помітили вищезазначене авто та заблокували йому з Харкова.

"В салоні, окрім водія та пасажира, патрульні побачили зв’язану перелякану жінку, схожу за описом на зниклу. Вона мала тілесні ушкодження. Інспектори викликали на місце події слідчо-оперативну групу. Підозрюваних доставили до відділу поліції для з’ясування обставин події", – додали у прес-службі поліції.

За попередньою інформацією поліцейських, зловмисники викрали жінку з метою отримати викуп від її чоловіка – автомобіль ВАЗ-2108.

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