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У Києві силовики "прикрили" конвертцентр з космічним оборотом

17:47, сьогодні 948 Читать новость на русском
Силовики викрили потужний конвертаційний центр
Силовики викрили потужний конвертаційний центр / Фото з вільних мереж

СБУ разом з ГПУ припинила в Києві діяльність конвертаційного центру зі щомісячним обігом у 400 мільйонів гривень.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Як з’ясували правоохоронці, клієнтами конверту були 10 організацій: компанії-імпортери, сільгоспвиробники та рекламні агенції.

Зловмисники через фіктивні безтоварні операції виводили кошти замовників у "тінь", ділки також формували штучні податкові кредити для незаконного відшкодування грошей з бюджету,
– пояснили в СБУ.

Зазначається, що "послугами" конвертаційного центру могли користуватися деякі бюджетні установи Києва.

В СБУ додали, що під час обшуків в офісах "конверту", приватних оселях та авто організаторів та учасників оборудки оперативники вилучили печатки 9-ти фіктивних підприємств, флеш-накопичувачі з системою "Клієнт-Банк", відповідну фінансово-господарську та бухгалтерську документацію.

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Правоохоронці наклали арешт на 27 рахунків фіктивних фірм, які використовували організатори "конверту" у 15-ти банківських установах.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 191 ККУ. Тривають обшуки та перевірки оборудок конвертаційного центру.

Теги: Київ Україна гроші СБУ ГПУ Кримінал
Джерело: 24 Канал
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