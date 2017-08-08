У міграційні службі роз’яснили ситуацію з затримкою паспортів

У Державній міграційній службі підтвердили, що в Україні зараз дійсно є затримки у видачі закордонних паспортів.

Про це повідомляє прес-служба ДМС.

"Ці затримки є тимчасовим явищем, оскільки спричинені тимчасовим стрімким зростанням попиту на паспорти", – зазначили у службі.

У ДМС пояснюють збільшення попиту з туристичним сезоном та запровадженням безвізу.

Вже сьогодні спостерігаємо тенденцію до суттєвого зниження попиту, отже найближчим часом повернуться до норми і строки видачі,

– додали у службі.

Також у ДМС додали, що поліграфкомбінат "Україна" здійснює закупівлю додаткового обладнання для персоналізації паспортів для уникнення затримок видачі у майбутньому.