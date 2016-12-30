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ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Москві вбили співробітника Росгвардії, іншого – поранили

08:40, сьогодні 2163 Читать новость на русском
Пістолет
Пістолет / Фото з відкритих джерел

Напад на співробітників Росгвардії стався в районі поселення Рогова в Новій Москві.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

Співробітники Росгвардіі виїхали на виклик про масову бійку. В результаті якої один боєць загинув, а інший – отримав поранення. Нападники також забрали у силовиків зброю.

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Пізніше стало відомо, що учасники нападу на екіпаж позавідомчої охорони в Новій Москві затримали.

У свою чергу джерело в російських силових органах додало, що затримано п'ять осіб. Всі вони уродженці Північного Кавказу.

Теги: Новини Росії Кримінал
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