У Москві вбили співробітника Росгвардії, іншого – поранили

Напад на співробітників Росгвардії стався в районі поселення Рогова в Новій Москві.
Про це повідомляє "Інтерфакс".
Співробітники Росгвардіі виїхали на виклик про масову бійку. В результаті якої один боєць загинув, а інший – отримав поранення. Нападники також забрали у силовиків зброю.
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Пізніше стало відомо, що учасники нападу на екіпаж позавідомчої охорони в Новій Москві затримали.
У свою чергу джерело в російських силових органах додало, що затримано п'ять осіб. Всі вони уродженці Північного Кавказу.
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